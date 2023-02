Come capire se il messaggio WhatsApp è stato letto, anche senza spunte blu

Chi disattiva le spunte blu WhatsApp, crede che un utente possa impedirci di capire che ha visualizzato il nostro messaggio.

La verità, però, è che anche quando non vediamo le spunte blu perché sono state disattivate, possiamo comunque capire se il nostro messaggio è stato visualizzato: basta un semplice trucco.

Partendo dal metodo per verificare quali utenti abbiano letto il messaggio in una chat di gruppo prima che sia arrivato a tutti, scopriamo in che modo è possibile accorgersi che chi ha disattivato le spunte blu ha comunque letto il messaggio.

Chi ha letto il mio messaggio nel gruppo WhatsApp

Per verificare se un altro utente ha letto il messaggio whatsapp su un gruppo, il metodo è semplice e intuitivo.

In genere, il segno di spunta di una chat di gruppo diventa blu nel momento in cui la conversazione è stata letta da tutti i partecipanti al gruppo.

Tuttavia, prima che tutti i partecipanti abbiano letto il messaggio, in genere passa del tempo in cui alcuni leggono comunque la chat.

È per questo che viene in soccorso il trucco WhatsApp che permette di visualizzare chi ha letto il messaggio.

Come vedere chi ha letto la chat WhatsApp

Per iniziare, bisogna entrare nel gruppo in cui è presente il proprio messaggio, inviato in precedenza.

Una volta individuata la chat, bisogna effettuare una lunga pressione sul fumetto del nostro messaggio, al termine della quale il fumetto verrà evidenziato.

Dopo aver evidenziato la chat, bisogna selezionare i tre puntini in alto a destra, e fare tap sulla voce “info”.

A questo punto, avremo l’elenco completo dei partecipanti al gruppo che hanno visualizzato il messaggio, in ordine cronologico dal primo all’ultimo.

Come verificare lettura in chat privata

Quando qualcuno disattiva la possibilità di accorgersi se il messaggio è stato letto o meno tramite spunta blu, si può provare a utilizzare la medesima tecnica, ma bisogna tenere conto di alcune varianti.

In particolare, quando inviamo un messaggio whatsapp, notiamo che il fumetto può riportare una o due spunte, colorate in grigio scuro o in blu.

Quando inviamo un messaggio a qualcuno che ha disattivato le spunte blu, il risultato che visualizzeremo sarà diverso, a seconda che il telefono contattato sia connesso o meno alla rete dati.

Se lo smartphone non è raggiungibile, vedremo soltanto una spunta, che significa “messaggio inviato”.

Se vediamo le due spunte, il significato certo sarà “messaggio consegnato”.

Effettuando una pressione lunga sul fumetto della chat e recandosi nelle informazioni come si è fatto per le chat di gruppo, ci accorgeremo che non è possibile risalire alla lettura certa del messaggio.

Tuttavia, un modo per capire se l’utente ha letto il nostro messaggio con un’elevata probabilità, c’è.

Come capire la chat privata è stata letta

Il metodo per capire se il nostro messaggio è stato letto, necessita di due cose: osservazione e intuito.

Lasciando aperta la chat in questione, bisogna rimanere qualche minuto ad osservare il nome del contatto.

Una buona idea potrebbe essere quella di scrivere un altro messaggio in chat, per poi attendere ancora qualche minuto.

Se lo stato del contatto passa a “online”, la probabilità che l’utente da noi contattato abbia volutamente ignorato il nostro messaggio rasenta la certezza.