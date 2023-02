Luci Telluriche: cosa sono e perché si vedono se c’è il terremoto

Il terremoto del 6 febbraio in Siria e Turchia ha provocato degli scenari devastanti, spezzando la vita di migliaia di persone.

I tragici eventi che ruotano intorno al sisma Turco, però, hanno anche destato la curiosità della gente rispetto ai bagliori che si pensa avvengano in concomitanza coi terremoti.

Vediamo di cosa si tratta e se, intorno alle voci che confermano la loro relazione con le scosse di terremoto più potenti, si possa intravedere anche un bagliore di verità.

Le luci sismiche: l’osservazione del fenomeno

Le luci telluriche sono state osservate diverse volte. Da ultimo, è capitato di osservare la loro manifestazione in Messico, durante il sisma del 7 settembre 2021.

In quell’occasione, il terremoto fu meno potente di quello turco, e il sisma permise ai messicani di riprendere col proprio smartphone la fenomenologia dell’EQL, acronimo che indica le Earthquake Lights.

Tuttavia, osservare il fenomeno è semplice, ma spiegarlo è un altro paio di maniche. In particolare, per dare una spiegazione razionale, bisogna riportare il parere dello United States Geological Survey, che rappresenta l’Istituto geologico degli Stati Uniti d’America.

Luci telluriche: la prima teoria

In merito alle luci telluriche occorre innanzitutto precisare che non c’è una risposta certa al perché si formino tali bagliori. In ogni caso, le linee di pensiero che tentano di spiegare questo fenomeno sono almeno due, entrambe scientifiche.

La prima proviene dal ramo più razionale e scettico degli studiosi, e ci avverte che queste luci sono legate a fenomeni estranei rispetto alla tettonica, e quindi ai movimenti sismici che avvengono durante la loro osservazione.

Secondo questa teoria, i lampi, le sfere di luce e i bagliori delle EQL sono provocati dai danni alle infrastrutture di energia elettrica, che in concomitanza degli eventi sismici sono scosse con forza.

Si pensi alle centrali elettriche o ai cavi dell’alta tensione: nel momento in cui la terra trema, i relativi impianti si danneggiano o, in ogni caso, subiscono un forte movimento passivo.

È per questo che, durante le scosse di terremoto, si vedono bagliori e strane luci nell’aere, che non sono provocate dalla terra, ma da quello che si muove sopra la terra.

Luci Telluriche e fenomeni atmosferici

La seconda spiegazione razionale, riguarda i fenomeni atmosferici che possono accompagnare i terremoti.

Spesso, quando c’è un terremoto, in lontananza si verificano delle tempeste di fulmini e pioggia, più attinenti al meteo che alla scossa di terremoto in sé.

È per questo motivo che non bisogna suggestionarsi, preferendo un approccio razionale rispetto a fenomeni che, purtroppo, non possono essere previsti.