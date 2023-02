Cosa fare con una grossa somma di denaro? Le soluzioni per investirli guadarci in poco tempo!

Ricevere una grossa somma di denaro non è certo cosa da tutti i giorni. Per cui, quando questo accade, alcuni non hanno la minima idea di come gestirla. Ecco alcune soluzioni per investirli e guadagnarci in poco tempo.

Dove conviene mettere i propri soldi? Una domanda, piuttosto, ricorrente per chi, indipendentemente dal motivo, si ritrova a dover gestire una grossa somma di denaro.

In mancanza di soluzioni valide e causa della crisi che economica che sta attraversando il nostro Paese, spesso ci si rifugia nel deposito sul conto corrente, accollandosi tutte le spese che ne conseguono e lasciandosi sfuggire grandi opportunità per un facile e veloce guadagno.

In più, al momento attuale, i rendimenti sul reddito fisso non sono particolarmente interessanti. Per cui, qualora ci si ritrovasse un bel gruzzoletto in euro tra le mani, potrebbe essere utile valutare queste alternative.

Le soluzioni per investire una somma di denaro e guadagnarci in poco tempo

Una buona idea per investire una somma di denaro e ottenere una buona rendita a zero rischi, è il conto deposito (CD). Il conto deposito, anche conosciuto come conto liquidità, non va confuso con il tradizionale conto corrente. Infatti, in questo caso, è prevista una ridotta operatività di conto (sono possibili solo le operazioni di versamento e di prelievo da e verso il conto appoggio). Questo strumento di investimento può essere vincolato che, prevede tassi di rendimento piuttosto vantaggiosi, ma non prevede lo svincolo delle somme depositate prima della scadenza concordata. In alternativa, è possibile valutare il conto deposito libero o non vincolato. Per cui, le somme depositate possono essere ritirate in qualsiasi momento, ma i tassi di rendimento offerti sono nettamente inferiori. In entrambi i casi, viene garantita una copertura fino a 100 mila euro, se l’intermediario aderisce al FITD, la stessa del conto corrente.

Un’altra valida soluzione per mettere al riparo i propri soldi sono i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT). Si tratta di titoli del debito pubblico italiano a breve termine, con scadenza a 3, 6 oppure 12 mesi. In altre parole, come se lo Stato prendesse per un breve periodo di tempo in prestito i soldi degli investitori. Si tratta di un investimento poco rischioso, ma allo stesso tempo dal rendimento piuttosto limitato rispetto a titoli con scadenze più lunghe o emessi da soggetti meno accreditati.

Infine, una idea interessante, riservata ai titolari di libretto di risparmio postale è l’offerta Supersmart di Poste Italiane. In caso di Supersmart Premium 270 giorni (9 mesi), viene riconosciuto a scadenza un tasso annuo lordo del 3%. Spetterà, invece, un tasso annuo lordo a scadenza dell’1,50% nel caso in cui si optasse per la formula Supersmart 180 giorni (6 mesi).