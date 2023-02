Sei sommerso dai debiti? Scopri come uscirne e ritrovare la serenità!

Spesso chi è sommerso dai debiti e non riesce a far fronte agli impegni presi, si lascia prendere dal panico, rischiando di incappare in gravi pericoli. Eppure, un modo per uscirne e ritrovare la serenità c’è. Scopriamolo di seguito.

In caso di debiti è facile lasciarsi prendere dalla fretta e commettere errori che potrebbero costare caro. Del resto, affrontare una situazione di questo tipo non è cosa affatto semplice. Per questo motivo, può essere utile sapere che ci sono diversi modi per cancellare i propri debiti e riprendere in mano la propria vita.

Il primo passo per affrontare questa situazione con successo è mantenere la giusta lucidità e, come abbiamo già detto, evitare che il panico o la fretta prendano il sopravvento. In più, si può ricorrere ad alcuni rimedi previsti dalla legge.

Indubbiamente, si tratta di soluzioni che richiedono comunque uno sforzo, ma rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno per chi ha troppi debiti e non sa come pagarli. Vediamo quindi come togliersi dai debiti.

Come uscire dai debiti? Le soluzioni previste dalla Legge

Come abbiamo anticipato, la legge prevede diverse soluzioni che aiutano i cittadini in una situazione debitoria che non riescono a far fronte agli impegni presi, di regolarizzare la propria posizione. Infatti, le leggi recenti, in presenza di particolari condizioni, consentono ai debitori di risolvere la propria posizione debitoria pagando solo una parte delle somme dovute. In particolare, la legge 3 del 2012 offre tre diverse soluzioni per risolvere una posizione debitoria.

In caso di sovraindebitamento, è possibile ricorrere al Piano del Consumatore, ovvero, un programma di pagamento che, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e patrimoniali del debitore, consente di regolarizzare la propria posizione pagando soltanto una parte dei debiti. Un’altra soluzione prevista dalla legge è l’accordo con i creditori. Qualora, almeno il 60% dei creditori dovesse accettare l’accordo, sarà possibile cancellare i propri debiti pagando una somma minore rispetto a quella realmente dovuta. Infine, la legge 3 del 2012 prevede la liquidazione del patrimonio per estinguere i debiti. In buona sostanza, la procedura prevede la vendita della casa o gli altri eventuali beni del debitore, e qualunque sia il ricavato, i debiti saranno definitivamente cancellati, anche nel caso in cui, i creditori non riceveranno l’intera somma spettante.

Nel caso in cui, i debiti siano stati contratti con una banca o un altro istituto di credito è possibile chiedere un accordo per un piano di pagamento rateizzato. In alternativa, si potrebbe tentare un accordo per il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella dovuta e versare il saldo e stralcio definitivo.