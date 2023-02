I 7 lavori che vengono pagati di più, ma che nessuno vuole fare

Le mansioni digitali stanno sempre di più invadendo il mercato del lavoro, eppure vi sono una serie di lavori ben retribuiti che nessuno vuole più fare: ecco quali sono.

Oramai l’attrattiva del lavoro digitale è sempre più in voga, anche per questo una serie di lavori anche ben pagati sono stati messi da parte dai giovani per fare posto a sogni di alti guadagni con l’online.

Tante sono state in particolare le dimissioni volontarie dal lavoro in questo ultimo anno, tante le persone insoddisfatte che hanno preso in mano la propria vita, cercando di reinventarsi in modo diverso sul mercato del lavoro.

Ci sono però dei lavori, a volte non proprio comuni, dove la domanda è davvero alta, ma per una ragione o per l’altra nessuno ha intenzione di svolgere.

Si tratta di lavori a volte abbastanza complessi, a volte che necessitano di stomaci forti e menti lucide. Ecco l’elenco delle 7 mansioni lavorative pagate benissimo che nessuno vuole fare.

I 7 lavori ben pagati che nessuno vuole fare: l’elenco e i perchè

Il Camionista è uno dei lavori che nessuno vuole più fare, probabilmente per fatica di guidare bestioni su ruote tutto il giorno o probabilmente per l’ammontare indefinito di ore di guida con poche soste; generalmente dunque gli italiani preferiscono non virare su questo lavoro, anche per questo viene fatto principalmente da extracomunitari.

Un lavoro invece non proprio comune, ma molto ben pagato, è quello dell’operatore su piattaforma petrolifera che effettivamente non è un lavoro semplicissimo ne a livello mentale ne a livello fisico, dato che bisogna stare molto attenti a ciò che si fa e si sta la maggior parte del tempo in mezzo al mare. È però anche un lavoro come detto molto ben retribuito già come entry level, poi se si arriva a occupare mansioni manageriali si possono guadagnare cifre sino a sei zeri addirittura.

Un altro lavoro non comune, ma molto richiesto, in particolare in alcuni ambiti, è quello del produttore di urina sintetica, dove si produce appunto dell’urina che odori per cacciare animali. Ovviamente la maggior parte delle persone non si interessa a questo lavoro per la vicinanza ed il contatto con l’urina e con il suo odore spesso estremamente forte.

Altro lavoro invece più necessario, ma altrettanto svalutato, è quello dell’imbalsamatore, una mansione dove bisogna obbligatoriamente avere uno stomaco molto forte per la vicinanza con animali e umani morti. È comunque un lavoro anche molto ben retribuito.

Un lavoro invece davvero “sporco” è quello del raccoglitore di sperma di bovino: in questo caso, dato che molti allevatori si basano sull’inseminazione artificiale, la raccolta avviene nel modo più diretto possibile. Questo lavoro non si può dire sia facile, ma certamente viene retribuito bene.

C’è poi un lavoro anche affascinante, dove però ancora una volta serve stomaco forte ed anche una mente glaciale, che non si faccia troppo coinvolgere: parliamo dell’addetto alle pulizie sulle scene del crimine. Ovviamente infatti, quando abbiamo un omicidio o un suicidio, vi sarà qualcuno che successivamente pulirà i resti del malcapitato. Ci sono proprio delle aziende di pulizia industriale che si occupano anche di pulizia di scende del crimine.

Infine, uno dei lavori più usuali, ma che pian piano sta perdendo il suo valore, pur essendo molto ben retribuito: l’idraulico. Viene snobbato dai più principalmente perché è un lavoro molto faticoso, ma comunque, essendo ormai la domanda maggiore dell’offerta, i pagamenti sono davvero alti.