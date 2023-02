Buoni postali, cosa succede ai tuoi soldi se investi meno di 2.000 euro: sorprendente

Molti pensano che investire una piccola somma in buoni fruttiferi postali sia inutile, non è così.

Per investire una piccola somma attraverso dei buoni fruttiferi postali e ottenere ottimi rendimenti a scadenza, basta scegliere il prodotto giusto.

L’offerta di Poste italiane, infatti, è molto ampia, e permette di investire senza rischi eccessivi dal momento che, in ogni caso, il capitale è sempre garantito.

Inoltre, la tassazione dei buoni fruttiferi postali al 12,5% consente di ottenere la percentuale di interessi migliore rispetto a prodotti finanziari equivalenti. Vediamo di seguito quali sono i migliori prodotti per investire una piccola somma in buoni fruttiferi postali.

Investire piccole somme in buoni fruttiferi: ecco come

Il primo buono che viene in rilievo quando vogliamo investire una piccola somma in BFP è quello che presenta il più elevato rendimento a scadenza.

Questo buono è quello dedicato ai minori, che se regalato a un nascituro può fruttare il 4,50%. scadenza.

Prendendo come riferimento un bambino nato nel febbraio del 2023, vedremo che il buono da 2.000 euro a lui regalato, avrà fruttato a scadenza (nel 2041) un valore di ben 4.086,59 euro.

Ma se questo rappresenta il buono con il più alto rendimento su una piccola somma, ci sono delle ottime alternative che permettono comunque di ottenere una discreta somma a scadenza. Vediamole.

Investimento nel medio tempo in BFP

Per quanto riguarda gli investimenti da fare nel medio tempo, abbiamo Innanzitutto buono 3 x 2. Esso ha una durata massima pari a 6 anni, con interessi che iniziano a maturare dopo i 3 anni.

In questo caso, investendo soli 2.000 euro, è possibile ottenere a scadenza una somma pari a 2.220,78 euro.

Se invece si vuole utilizzare un buono fruttifero postale 4 anni risparmio semplice, si potranno ottenere 2.181,68 euro a scadenza. Come si evince dalla sua denominazione, questo è un buono che permette di investire per un periodo pari a 4 anni.

Nella cornice dei buoni acquistabili da chiunque, entra anche il buono 3 anni Plus. Dura tre anni, e riconosce un interesse dell’1,50% lordo a scadenza.

In questo caso, infatti, una somma di 2.000 euro maturerà a soli 2079,94 euro. Per questo motivo si consigliano le due opzioni elencate in precedenza.

Investire 2.000 euro nel lungo termine

Investendo nel lungo termine, i guadagni sui BFP si fanno molto più interessanti. In questo caso, il primo buono che bisogna prendere in considerazione, è il classico buono 4×4.

Esso ha una durata di 16 anni e riconosce gli interessi ogni quattro anni. A scadenza, quindi dopo 16 anni, un buono 4×4 da 2.000 euro maturerà interessi sul capitale pari a più di mille euro, per un totale di 3.058,23 euro.

Altro buono molto interessante da considerare nel lungo termine, è il buono ordinario. Questa tipologia di investimento ha una durata massima di 20 anni e riconosce gli interessi ogni due mesi, dopo il primo anno.

Raggiunta la scadenza del buono, vedremo quindi che il valore di 2.000 euro da noi prescelto avrà fruttato più di 1.100 euro. In particolare, la somma a scadenza sarà di 3.117,01 euro.