Oro, sai quanto pesa e quanto vale un lingotto? Cifre pazzesche

I lingotti d’oro sono oggetti di grande valore. Non a caso sono considerati i beni rifugio per eccellenza. Ma sai con esattezza quanto pesa e quanto vale un lingotto d’oro?

Normalmente, l’oro viene misurato in carati (attraverso cui è possibile capire quale sia la percentuale di oro effettivo) oppure in once troy (ogni once troy equivale a 31,1 g). Nel caso dei lingotti d’oro, è possibile trovarne di differenti dimensioni. Nonostante, solitamente, la media sia centrata sui 12,5 kg, è possibile trovare, ad esempio alla Banca d’Italia, lingotti con un peso compreso tra i 4,2 ed i 19,7 kg. A dirla tutta, esistono anche lingotti di dimensioni più piccole, a partire da 1 grammo fino ad arrivare ad un chilogrammo, e sono quelli utilizzati come investimento.

Chiaramente, il valore dei lingotti d’oro varia in base al peso ed al valore dell’oro sul mercato. Nel caso, ad esempio, del lingotto “standard”, quello da 12,5 kg che siamo abituati a vedere nei film, tanto per dare un’idea, il valore medio può oscillare tra i 560 mila ed i 700 mila euro. Questo perché, come abbiamo anticipato, il prezzo dell’oro oscilla di continuo in relazione al valore dell’oro sul mercato. Per i lingotti da investimento, quelli da 1 grammo fino a 1 chilogrammo, la cifra è minore, essendo pezzi dal peso ridotto. In questo caso, per calcolarne il valore in euro è necessario consultare l’attuale valore dell’oro al grammo e moltiplicarlo per il peso del lingotto.

Oro: quanto vale il più grande lingotto d’oro mai creato

Come abbiamo visto, i lingotti d’oro possono essere di dimensioni anche molto diverse. Si va da una pezzatura minima di 1 grammo fino a raggiungere i 12,5 chilogrammi. Tra le diverse pezzature, quello più gettonato e apprezzato tra gli investitori è certamente, il formato da 12 kg.

Tuttavia, i lingotti possono arrivare anche fino ad un peso di 20 kg per un metro di lunghezza e venti centimetri di spessore e altezza. Ma il lingotto d’oro più grande mai creato raggiunge i 250 kg. Questo lingotto è opera della Mitsubischi Materiala Corporation ed è conservato in un museo di Sizuoka.

Ad ogni modo, qualunque sia la pezzatura scelta investire in lingotti d’oro può essere una buona soluzione per proteggere i propri risparmi dalla conseguenze negative dell’inflazione, considerato che il mercato finanziario dell’oro ha sempre presentato una notevole stabilità.