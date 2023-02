Monete, i collezionisti pagano questa 50 lire a peso d’oro: incrocia le dita e controlla le tue

Alcune vecchie monete da 50 lire possono essere pagate a peso d’oro dai collezionisti. Scopriamo quali sono e quanto valgono attualmente.

Le banconote e le monete delle vecchie lire, sono attualmente, ricercati oggetti da collezione. Ad esempio, chi colleziona monete rare e di valore è disposto a pagare cifre davvero pazzesche per alcuni particolari esemplari delle vecchie 50 lire.

Prima di scoprire quali sono le 50 lire più preziose, però, va fatta una premessa. Le vecchie 50 lire non sono tutte uguali, per cui, non avranno tutte la stessa valutazione numismatica. Infatti, il valore delle monete da collezione viene fortemente influenzato da due fattori. Ad incidere sulla quotazione numismatica di una monete è, innanzitutto, lo stato di conservazione. Un esemplare che si presenta in condizioni Fior di Conio, quindi praticamente nuovo, senza alcun segno di usura o graffi, sarà certamente più ambito dagli appassionati del genere.

Oltre alle condizioni della moneta, i collezionisti hanno sempre un occhio di riguardo per gli esemplari rari. Le monete difficili da reperire in circolazione che, dunque, hanno una domanda di gran lunga superiore all’offerta, possono essere pagate a peso d’oro. Insomma, non resta che controllare le vecchie 50 lire che hai in casa e incrociare le dita.

Monete: le 50 lire più preziose

Nel corso degli anni, sono stati realizzati diversi pezzi di 50 lire. Del resto, si tratta di una delle monete più diffuse in Italia. Tra queste, alcune sono piuttosto ricercate da appassionati di collezionismo e numismatica.

Le monete da 50 Lire più ricercate sono le cosiddette Vulcano, coniate dal 1950. Queste monete presentano sul dritto il profilo di una donna che guarda verso sinistra, con una corona di foglie di quercia sul capo. Al rovescio, è raffigurato il corpo scultoreo del Dio Vulcano, da cui la moneta prende il nome. Nello specifico, quelle ad avere un valore particolarmente elevato sono le monete di prova coniate dal 1950 al 1953, perché si tratta di esemplari estremamente rari. La moneta da 50 lire Vulcano del 1950 in condizioni fior di conio supera i 3 mila euro. Meglio ancora possedere una 50 Lire Vulcano di prova coniata nel 1953. Si tratta di un pezzo rarissimo ed in condizioni fior di conio, può superare i 12 mila euro di valore.

Piuttosto interessante, anche il valore della moneta da 50 lire di prova del 1954. Basti pensare che un esemplare di questo tipo è stata battuta all’asta nel 2017 per un valore superiore ai 6 mila euro. Insomma, vale la pena controllare le monete da 50 lire in giro per casa ed incrociare le dita!