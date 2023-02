Esselunga assume 400 dipendenti, se non vuoi sbagliare curriculum scrivi qui

Esselunga ha da poco condiviso un annuncio in cui promuove un evento che ha l’obiettivo di ricercare ben 400 nuovi dipendenti per ruoli legati alla rete di vendita, ecco come candidarsi.

Lavorare da Esselunga permette di avere non solo un programma di formazione sia in aula che sul campo, ma anche una prospettiva di carriera interessante e che può crescere assieme alle nuove competenze acquisite dal candidato.

La ricerca del personale di Esselunga viene periodicamente annunciato sul sito ufficiale Esselungajob.it in cui non solo si possono consultare le posizioni aperte nelle varie Regioni italiane ma anche dei pratici consigli che possono fare la differenza nel momento in cui ci si candida per un posto di lavoro nuovo.

La famosa catena di supermercati è alla ricerca di 400 nuovi dipendenti da inserire all’interno del team di lavoro della Regione Lombardia, precisamente per le città di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia e Varese. I requisiti sono minimi, infatti saranno valutati tutti i candidati in possesso di diploma di scuola secondaria secondo grado o una laurea in quanto le risorse saranno inserite nel contesto della rete di vendita.

Ulteriori requisiti riguardano soprattutto le caratteristiche personali, infatti Esselunga è alla ricerca di personale con ottime skill di mediazione e di leadership, inoltre deve saper lavorare in team ed avere una predisposizione alla relazione con la clientela. Infine il candidato ideale deve anche anche capacità di problem solving e grande flessibilità.

Come candidarsi per la posizione

Le figure ritenute idonee alle posizioni svolgeranno attività di assistenza alla clientela, si occuperanno di stoccaggio dei prodotti negli scaffali, gestiranno gli ordini, il flusso di merci ed organizzeranno il personale di reparto. Inoltre la risorsa si occuperà di verificare che le norme vengano applicate nella maniera corretta.

Tali competenze verranno valutate ed amplificate in attività di formazione eseguiti all’interno dei punti vendita. Per partecipare al Virtual Job Day sarà sufficiente andare sul sito ufficiale esselungajob.it per iscriversi con le proprie credenziali e candidarsi, avendo cura di fornire tutti i dati richiesti oltre al proprio CV.

Sullo stesso sito sono anche disponibili dei consigli forniti direttamente dall’azienda che riguardano non solo la corretta compilazione di un curriculum che possa comunicare al meglio le competenze e le inclinazioni, ma sono presenti consigli sulla preparazione per il colloquio conoscitivo e sulla crescita personale al fine di trovare ed amplificare le tecniche trasversali più richieste nel mondo del lavoro.