Ecco perché l’uomo dovrebbe preferire le bibite gassate all’acqua: c’entrano le ‘dimensioni’

Un recente studio ha rivelato una particolare novità che lega bevande gassate a base di caffeina e livelli di testosterone, ecco cosa è stato scoperto dai ricercatori cinesi.

Gli studiosi della Northwest Minzu University, in Cina, hanno pubblicato le loro scoperte sull’Acta Endocrinol, rendendo noti gli effetti che le bevande come la Coca-Cola e la Pepsi hanno sul sistema riproduttivo dell’uomo.

Le ricerche scientifiche ed i sondaggi hanno fino ad ora evidenziato esclusivamente gli effetti negativi che le bibite gassate apportano all’organismo, il nuovo studio però potrà condurre ad una maggiore comprensione del funzionamento dell’organismo dell’uomo, il quale sembra giovare dell’assunzione di bevande gassate a base di caffeina.

Nell’introduzione della pubblicazione si può leggere che le bevande gassate possono portare a problemi cardiovascolari, diabete di tipo 2, obesità e rischi legati all’aumento della probabilità di comparsa dei tumori maligni al seno, esistono molti studi inoltre che dimostrano gli effetti che la caffeina apporta alla fertilità.

Il team di esperti, volendo studiare più accuratamente le conseguenze dell’assunzione costante di bevande gassate a base di caffeina, ha infatti scoperto che i topi esaminati durante la ricerca, alimentati a Coca-Cola e Pepsi, hanno riportato non solo alti livelli di testosterone ma anche un ingrandimento dei testicoli.

I risultati della ricerca

Lo studio è stato condotto da 6 ricercatori, è durato 15 giorni ed ha coinvolto 150 topi divisi in 5 gruppi:

il primo gruppo ha bevuto una soluzione diluita di Pepsi e acqua

il secondo gruppo ha bevuto esclusivamente Pepsi

il terzo gruppo ha bevuto una soluzione diluita di Coca-Cola ed acqua

il quarto gruppo ha bevuto esclusivamente Coca-Cola

il quinto gruppo ovvero il gruppo di controllo ha, infine, bevuto solo acqua.

I topi sono stati monitorati costantemente e sono stati sottoposti a dei test nei giorni 0, 5, 7, 10, 13 e 15. Durante le analisi sono stati presi in considerazione i livelli di testosterone dei gruppi e la relativa massa testicolare. Negli studi preliminari il gruppo di ricercatori ha anche mostrato come Coca-Cola e Pepsi possano incidere non solo sulla crescita dei follicoli ma anche sulla riduzione dello spessore della corteccia ovarica.

I risultati dei vari test hanno portato alla luce un aumento importante della grandezza dei testicoli e del livello di testosterone nei topi che avevano assunto le bevande gassate a base di caffeina in maniera esclusiva, andando a mettere in discussione tutte le ricerche effettuate in precedenza, con le quali si pensava che il consumo di queste sostanze potesse invece inibire la fertilità.