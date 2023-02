Quali sono i migliori detersivi per lavatrice? Ce lo dice Altroconsumo

Recentemente, l’associazione Altroconsumo ha condotto un interessante test sui detersivi per lavatrice. Ecco quali hanno superato l’analisi a pieni voti.

A chi rimane sempre un po’ interdetto davanti alla vasta gamma di detersivi per bucato, offerta sugli scaffali dei supermercati, potrebbe essere utile dare un’occhiata alla recente ricerca dell’associazione per i consumatori Altroconsumo.

Sotto la lente di ingrandimento degli esperti di Altroconsumo, sono finiti quasi 60 marchi di detersivi per lavatrice, per stabilire quale tra questi prodotti sia il più efficace ed ecologico. I detersivi analizzati sono sia in polvere che liquidi o in capsule. Ciascuno dei prodotti presi in esame dagli autori del test, è stato sottoposto ad analisi laboratoriali e test di lavaggio su diversi tipi di macchie, con l’intento di individuarne l’efficacia, oltre che l’impatto ambientale.

Ma ora andiamo al sodo e scopriamo, secondo Altroconsumo, quali sono i migliori detersivi per lavatrice.

I migliori detersivi per lavatrice: la classifica di Altroconsumo

Come molti sanno, tra gli scaffali dei supermercati c’è un incredibile scelta di detersivi per lavatrice. Ne esistono davvero di ogni tipo, sia per la composizione che per la destinazione d’uso. In commercio, possiamo trovare detersivi in polvere, liquidi, in pastiglie o tavolette, senza contare poi i candeggianti e gli ammorbidenti. Per cui, non è difficile restare interdetto al momento della scelta. Ovviamente, tutti noi quando dobbiamo lavare il nostro bucato cerchiamo i migliori prodotti. Detersivi di qualità, che siano efficaci sullo sporco e preferibilmente ecologici. Ma quali sono i migliori detersivi per lavatrice?

A questa domanda, Altroconsumo risponde con una interessante classifica, risultato di un test che gli esperti dell’associazione per i consumatori ha condotto su ben 59 marchi di detersivi per lavatrice. Chiaramente, tutti i prodotti sono stati esaminati valutandone l’efficacia nella rimozione della macchie grasse, proteiche e vegetali, nel contrasto all’ingrigimento e nel grado di rispetto dei colori e del bianco. In più, è stato valutato l’impatto che il prodotto ha sull’ambiente, non solo dal punto di vista chimico ma anche dal punto di vista dell’imballaggio.

Secondo i dati emersi dal test, il miglior detersivo per la lavatrice è il detersivo liquido Carrefour Eco Planet mughetto e lavanda, in vendita a poco meno di 4 euro. Il prodotto con 73 punti ha un prezzo consigliato di 3,79 euro. Ad occupare il secondo gradino del podio, WINNI’S ALEPPO E VERBENA. Terzo classificato, ECOBLU MARSIGLIA. Fuori dal podio, al quarto posto Crai Eco detersivo lavatrice ipoallergenico che si lascia alle spalle Chanteclair Vert Ecodetergente lavatrice.