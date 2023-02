Codice fiscale, questo sconosciuto: come si compone e a cosa serve davvero

Il codice fiscale, o tessera sanitaria, è un documento che ogni persona ha nel portafoglio in quanto viene richiesta per molteplici scopi, ma come si compone il codice fiscale e come può essere usato?

Ad ogni cittadino italiano sin dalla nascita viene assegnato un codice composto da 16 caratteri alfanumerici, i quali vengono inseriti sulla tessera insieme ai dati personali ed al chip che consente di svolgere diverse attività nella vita di tutti i giorni.

La tessera sanitaria, conosciuta anche come Carta Nazionale dei servizi (TS-CNS) è utile nel caso in cui si voglia ritirare medicinali, prenotare visite o esami specialistici all’ASL o in ospedale ma può essere utilizzato anche per comunicare il proprio codice fiscale o per acquistare beni alle macchinette automatiche.

Il codice fiscale, a differenza della tessera sanitaria non ha scadenza, è infatti assegnato ad ogni persona sin dalla nascita ed è unico e personale. Questo documento viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ed ha una validità di 6 anni, tranne nel caso dei nuovi nati, la cui tessera è valida solo per il primo anno.

Anche se la tessera sanitaria viene utilizzata per prenotazioni e per acquistare medicinali godendo della detrazione del 19%, bisogna prestare molta attenzione in quanto non può mai essere utilizzate come documento utile al riconoscimento dell’identità in quanto non è presente alcuna foto identificativa, per questo è bene tenere sempre con sé anche il documento di identità o la propria patente.

Come si compone il Codice Fiscale

Il Codice Fiscale è composto, come anticipato, da una successione di 16 caratteri alfanumerici che identificano in maniera unica la persona fisica.

Il codice è così composto:

le prime tre lettere sono le consonanti del cognome, le quali possono anche contenere una vocale (se non sono presenti tre consonanti nel cognome) o una x, in caso di cognomi corti

il secondo gruppo di 3 lettere prende in considerazione le consonanti presenti nel nome

i due numeri successivi fanno riferimento all’anno di nascita

quella che segue è una lettera che indica il mese di nascita

gli altri due numeri successivi rappresentano il giorno di nascita, dato che viene aumentato di 40 nel caso in cui il codice fiscale sia di un soggetto femminile

l’ultimo gruppo di 4 lettere e numeri indica il luogo di nascita, e può essere composto da un codice comunale o da quello di uno Stato estero

il carattere finale, che può contenere solo una lettera dell’alfabeto, ha funzione di controllo.