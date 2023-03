Cos’è l’ISEE e perché è importante conoscerlo

Per accedere a bonus, agevolazioni e sostegni economici forniti dallo Stato ogni persona deve fornire il proprio ISEE, ma in quanti sanno a cosa serve e come si può richiedere?

L’ISEE, o Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un indicatore utile alla valutazione ed al confronto della situazione economica dei nuclei delle famiglie, al fine di valutare l’accesso o meno ad una determinata prestazione agevolata.

Poiché i bonus ed i sostegni hanno dei fondi limitati è stato necessario trovare un modo per conoscere a chi assegnare la priorità, ecco perché nel 1998 è stato introdotto l’ISEE, il quale, revisionato nel 2015, è gestito interamente dall’INPS, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Tramite l’utilizzo dell’ISEE, l’INPS riesce a determinare come suddividere i fondi a disposizione tra i richiedenti aventi diritto alle prestazioni dato che il valore riportato sul documento attesta la reale condizione economica di ognuno, prendendo in considerazione i possedimenti immobili e mobili, redditi e risparmi.

L’ISEE tradizionale ha un anno di validità ed attesta, di volta in volta, la situazione economica della famiglia nell’arco dell’anno precedente alla formulazione, tuttavia è possibile richiedere anche un modello che prende in considerazione un periodo di riferimento più ravvicinato e può essere ottimo nel caso in cui la situazione economica sia cambiata in maniera evidente, come nel caso di un licenziamento o di una separazione.

Come richiedere l’ISEE e per cosa usarlo

Per ottenere l’ISEE bisogna compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), la quale contiene al suo interno tutta una serie di indicazioni personali, dai dati anagrafici a quelli reddituali e patrimoniali. La DSU può essere compilata online sul portale dell’INPS seguendo la guida fornita dall’Istituto oppure può essere richiesta presso i CAF.

Una volta completata questa procedura si otterrà l’ISEE, utile soprattutto nel caso in cui si viva con un reddito basso o medio-basso, così da poter godere dei sostegni economici come i bonus sociali luce e gas, sconti sulle tasse scolastiche, accesso a prestazioni particolari e persino al Reddito di Cittadinanza. Il modulo è un documento importante da ottenere in quanto può fornire una visione più chiara dei vantaggi a cui si ha diritto.

Anche se l’ISEE nel 2023 ha ancora una validità assoluta, l’indicatore verrà lentamente sostituito dal Quoziente Familiare, un nuovo sistema di calcolo scelto dal Governo Meloni il quale, prendendo spunto dal sistema francese, andrà a supportare maggiormente i nuclei familiari monoreddito o composto da due redditi molto diversi tra loro, sostenendo inoltre le famiglie numerose.