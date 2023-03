Bonus colonnine elettriche, come funziona il ricco incentivo

L’Italia spinge sempre di più per l’attuazione di una rivoluzione culturale da parte dei consumatori, i quali ancora risultano essere molto restii all’acquisto di veicoli elettrici.

I vantaggi forniti dalle auto elettriche nono sono ancora stati accolti dal pubblico tanto che, rispetto agli altri paesi europei, l’Italia risulta essere molto in ritardo sulla tabella di marcia, ecco perché è stato ideato e prorogato il Bonus colonnine di ricarica.

Il bonus fornito dallo Stato è stato prorogato all’interno del Decreto Milleproroghe, il quale è stato recentemente approvato dal Governo, continuando con la via intrapresa nell’Agosto 2022 dall’amministrazione precedente, sempre sotto consiglio spassionato da parte dell’Europa.

La notizia proveniente dall’EU in merito allo stop stabilito alla produzione di motori a combustione non è bastata ai cittadini italiani per convincersi dell’utilità delle auto elettriche o ibride, le quali secondo il parere di molti comportano costi di manutenzione, gestione e smaltimento insostenibili e considerati di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti per le auto alimentate a carburante.

Il Bonus colonnine è stato creato proprio per sostenere le spese affrontate da chi ha deciso di affrontare il cambio auto ed è dedicato sia alle singole persone che ai condomini, arrivando ad un contributo pari all’80% della spesa, entro un limite stabilito a 1.500 euro per i singoli e 8.000 euro per i condomini.

Come richiedere il bonus colonnine

Nel caso in cui il bonus venga richiesto da un condominio si dovrà avere il via libera da parte dell’assemblea in quanto le colonnine dovranno essere installate negli spazi comuni dello stabile, inoltre bisognerà informare l’amministratore, qualora sia presente, della volontà di installare la colonnina, anche nel caso in cui si trovi in un box privato.

Questi requisiti sono necessari in quanto l’installazione delle colonnine dovrà essere effettuata da parte di ditte specializzate, in quanto sono le uniche autorizzate al rilascio di un certificato di conformità dell’impianto e del suo perfetto funzionamento. L’installazione dovrà essere eseguita da un team di esperti anche nel caso in cui la richiesta provenga da un contribuente singolo.

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe il Bonus sarà valido per tutto il biennio 2023-2024 e potrà essere goduto sottoforma di rimborso tramite bonifico bancario sul conto corrente segnalato sul modulo di richiesta o tramite sconto in fattura. Purtroppo non sono ancora state rese note le modalità con cui sarà possibile richiedere il Bonus infatti per ulteriori dettagli bisognerà attendere la creazione e la pubblicazione del decreto attuativo.