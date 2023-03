I comportamenti che portano le persone ad allontanarsi da te, definitivamente

Alle volte alcuni comportamenti che assumiamo con gli altri possono portare le persone a disaffezionarsi. Scopriamo quali sono quelli più comuni che possono sfociare in un drastico distacco

I rapporti umani sono una materia complessa che non hanno delle logiche ben definite. In linea di massima si cerca di essere sempre se stessi quando si sta con gli altri, ma non è detto che questi atteggiamenti seppur spontanei alla fine paghino.

Anzi, può capitare che alcuni comportamenti che per noi sono normali possono recare fastidio a qualcun altro o non piacere per niente. Alla lunga però queste incompatibilità possono portare a prendere strade diverse. In particolar modo chi proprio non tollera un determinato modo di agire in qualche modo tenderà a distaccarsi fino ad accantonare quella determinata persona.

Quali sono comportamenti più comuni che infastidiscono il prossimo facendolo allontanare

Chiaramente, gli aspetti principali del carattere umano derivano anche dalle esperienze vissute e dai contesti nei quali si è cresciuti. Quindi ciò non significa che se una persona decide di non frequentare più un’altra ci sia qualcosa di “sbagliato”. Si tratta solo di incompatibilità che è più che lecita. D’altronde è impossibile sposarsi bene con tutti.

A prescindere da ciò però ci sono alcune condotte che possono contribuire a fare terra bruciata intorno a sé. Scopriamo quali sono nello specifico. Un esempio calzante è sicuramente l’indignarsi e avere un’opinione negativo su tutto. Così facendo non si crea nulla di produttivo e non si progredisce. Ma cosa ancor più importante si rischia di scaricare le proprie frustrazioni sui rapporti interpersonali rendendoli tossici.

Sulla stessa scia troviamo il trasmettere ansia agli altri. L’impellenza vissuta in prima persona viene trasferita anche a chi ci circonda creando stress e disagi. Sono molti i soggetti che fanno da parafulmine assorbono le insicurezze e le pressioni altrui per via del rapporto viscerale che intercorre. Prima o poi però la corda si spezza e dopo aver accumulato tanto è necessaria una via di fuga, o meglio di allontanamento.

L’essere costantemente vittime (il mondo non gira intorno a voi), dedicarsi troppo a poche cose (diventando così noiosi o addirittura monotematici), fare un utilizzo eccessivo di sarcasmo, essere costantemente arrabbiati con tanto di scatti d’ira o essere estremamente accondiscendenti sono altri tratti comuni che se portati avanti in maniera reiterata possono portare chiunque a stancarsi. Per questo sarebbe opportuno centellinare al meglio ogni proprio aspetto, perché ciò che per noi può sembrare non eccessivo per altri lo è ed anche tanto.