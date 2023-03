Il lavoro più ricercato in Italia: se riesci a farlo ti assicuri il futuro

Conoscere cosa viene richiesto maggiormente nel mercato del lavoro non solo aiuta le persone a conoscere quale settore sia più redditizio, ma permette loro anche di specializzarsi.

LinkedIn, il social network dedicato ai professionisti ed agli annunci di lavoro, ha individuato quali sono le figure professionali più ricercate degli ultimi tempi, soprattutto quelle indirizzate ai campi del digital, dell’ingegneria e del marketing.

In Italia le aziende non trovano personale specializzato, secondo le statistiche infatti secondo le statistiche esistono più di 300mila posti di lavoro che le aziende faticano ad assegnare. Per fare incontrare finalmente la domanda e l’offerta nel mondo del lavoro bisogna conoscere cosa sarà o viene già richiesto dalle aziende, quali figure diventeranno essenziali ed i vari trend in ascesa senza fermarsi a quelli nazionali ma avendo un’idea anche di quelli europei.

Partire dalla visione degli annunci di lavoro permette di conoscere non solo quale tipo di lavoro viene maggiormente richiesto, ma anche lo stipendio proposto, dato essenziale nel momento in cui si vuole scegliere in quale ambito specializzarsi.

Secondo LinkedIn la figura più richiesta attualmente è il sales development rapresentative, ovvero un esperto di vendite, il quale deve occuparsi di trovare nuovi clienti per l’azienda ed allo stesso tempo mantenere buoni rapporti con quelli che sono già stati conquistati in passato, trovando un perfetto equilibrio tra costi e profitti.

Quali sono i lavori più richiesti in Italia

Oltre al settore delle vendite molto predominate è quello legato alla sostenibilità ambientale, tema molto centrale nelle vite di tutti sia in Italia che in Europa. La figura richiesta è il sustainability specialist, il quale ha il compito di gestire, moderare e migliorare l’impatto ambientale dell’attività aziendale, cercando di ridurre al minimo ogni tipo di inquinamento.

Il terzo lavoro più richiesto riguarda l’informatica ed è l’analista Soc, che rappresenta l’esperto in sicurezza informatica, molto cercato da aziende grandi e piccole di tutto il mondo per preservare l’integrità dei dati sensibili, soprattutto considerando la grandissima spinta verso il digitale che tutti stanno attuando e l’attività sempre crescente da parte di hacker pronti ad attaccare ogni sito web di valore.

Il quarto posto dei lavoratori più ricercati è assegnato al customer success manager, che monitora la soddisfazione della clientela nei confronti dell’azienda, monitora i processi di vendita e migliora la presenza del brand nel pubblico, attuando strategie vincenti che permettono di avere una rete sempre più felice di consumatori mantenendo però i costi aziendali particolarmente contenuti.