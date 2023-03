Potremmo avere monete e banconote che valgono oro, ma non lo sappiamo

Alcune particolari monete e banconote possono avere un valore davvero inestimabile. Questi esemplari ricercatissimi da collezionisti ed appassionati di numismatica valgono oro e potremmo averne in giro per casa senza saperlo.

Collezionare monete e banconote è una passione che accomuna tantissime persone in giro per il mondo. A volte, si tratta di un semplice hobby che nasce sin da bambini, magari per curiosità, altre volte diventa un vero e proprio investimento economico. Questo perché, alcune monete e banconote acquistano un incredibile valore con il passare del tempo, raggiungendo quotazioni numismatica di svariate migliaia di euro. Ma come mai alcune monete e banconote possono farci guadagnare così tanti soldi?

Premesso che non tutte le monete e le banconote, neanche quelle particolarmente antiche, hanno lo stesso valore, ci sono particolari esemplari, che sulla base di alcuni imprescindibili fattori, raggiungono valutazioni numismatiche da capogiro. Ad incidere sul valore di una banconota o di una moneta è, anzitutto, la rarità. Una moneta rara, così come una banconota rara, sono difficilmente reperibili in circolazione. Pertanto, avendo una domanda di molto superiore all’offerta, l’esemplare sarà molto richiesto dai numismatici, disposti a spendere una vera e propria fortuna per averne uno da aggiungere alla propria raccolta.

Contribuisce a far salire alle stelle il rating di una moneta o di una banconota anche la presenza di errori di conio o di stampa. Infine, per ottenere il maggior successo possibile nella vendita di banconote e monete rare, è importante che gli esemplari si presentino in ottimo stato di conservazione, che in gergo viene detto Fior di Conio, nel caso delle monete, Fior di Stampa, nel caso delle banconote. Viceversa, il valore della banconota o della moneta da collezione potrebbe scendere anche notevolmente. Ma andiamo al sodo e scopriamo quali sono gli esemplari più preziosi.

Monete e banconote che valgono oro

In giro per il mondo, sono tantissime le monete e le banconote che valgono una vera e propria fortuna. Tra gli esemplari più preziosi possiamo ricordare la moneta da due euro della Spagna del 2012, molto rara a causa di un errore di conio. Attualmente, il suo valore si aggira sui 100 euro. Tra le banconote possiamo citare la 5 mila Lire Cristoforo Colombo I Tipo Medusa, la banconota da 100 euro Italy First Series Duisenberg J001 2001 o ancora la 10 mila lire Falso d’epoca Michelangelo Medusa.

Ci sono poi esemplari che sono stati battuti all’asta per cifre davvero pazzesche, superando addirittura diversi milioni di dollari. Tanto per fare un esempio, la moneta Liberty Head Nickel dal valore nominale di cinque centesimi, è stata battuta all’asta per oltre 4 milioni di dollari (pari a quasi 4 milioni di euro). Ha superato i 5 milioni di euro, in un’asta a Londra, il dinaro omayyade della dinastia degli Omayyadi risalente al 723 d.C.

Ma la moneta da collezione più preziosa al mondo, è stata battuta all’asta da Sotheby’s a New York nel 2021. Si tratta della moneta da 20 dollari facciale, sulla quale appare una donna che incarna la libertà su un lato e un’aquila in volo sull’altro. La sua incredibile rarità ha portato il rating alle stelle. L’esemplare, infatti, è stato venduto alla cifra pazzesca di 18,87 milioni di dollari, pari a 15,5 milioni di euro.