Poste Italiane, portalettere e smistamento: 3.500 italiani possono candidarsi

In poste italiane si torna ad assumere: nel 2023 proseguono le assunzioni per riaprire gli uffici postali dismessi.

Poste Italiane ha fissato l’obiettivo di coprire più di 3.000 posti all’interno dei propri uffici postali, destinati a lavoratori che si occuperanno in primo luogo delle mansioni relative allo smistamento della posta e al suo recapito.

Ecco quali sono tutti i dettagli della nuova campagna di recruitment di Poste Italiane, che per l’anno 2023 prevede, fra l’altro, anche la riapertura di 200 uffici postali.

Poste Italiane, posizioni aperte: il piano

Poste Italiane ha previsto un’enorme mole di assunzioni durante i primi quattro mesi dell’anno in corso. Dal confronto coi sindacati, è emerso che l’azienda intende effettuare assunzioni per oltre 2.000 posizioni, che nei prossimi mesi verranno individuate sia nei nodi di rete sia nel recapito postale. Tutto ciò avviene a causa della riapertura degli uffici postali dismessi durante la pandemia.

Le posizioni disponibili per i primi due ambiti riguarderanno:

1.656 posti per il recapito postale;

337 per i nodi di rete.

Il periodo a quale si fa riferimento è quello che va da gennaio ad aprile del 2023. In particolare, le prime assunzioni, alle quali abbiamo appena fatto riferimento, riguardano i mesi da Gennaio a Marzo, poi il piano proseguirà da febbraio ad aprile del 2023.

Secondo i vertici di Poste, l’azienda individuerà un insieme di 3.500 posti che verranno destinati all’organico flessibile, con occupazioni nel settore della logistica, della comunicazione e della posta.

Tra questi 3.500 posti, 3.088 saranno diretti al recapito delle missive, mentre 474 riguarderanno i nodi di rete. In seguito ci sarà un altro piano, che si svolgerà da marzo a maggio del 2023. Questo trimestre sarà dedicato a ulteriori 2.000 nuove assunzioni.

La distribuzione dei posti in Italia

In Poste Italiane si assumeranno perlopiù portalettere. I portalettere sono assunti con un contratto a tempo determinato CTD, che dura dai 3 ai 4 mesi. Gli ulteriori posti liberi riguarderanno addetti allo smistamento, nonché alla produzione e diversi altri profili, come consulenti finanziari, figure di front end e operatori di sportello, posti quest’ultimi dedicati per la maggior parte alle categorie protette.

In Italia i posti verranno così suddivisi:

Al Sud della penisola vi saranno 678 posti, e altri 342 saranno destinati alla Sicilia;

Al centro Italia saranno disponibili ben 407 posti;

Nel nord est vi saranno 291 posti;

Nel centro nord Italia altri 598 posti;

Nel nord-ovest infine avremo 772 posti da occupare.

Come candidarsi agli annunci

Per candidarsi agli annunci di Poste Italiane bisogna raggiungere il sito di Poste nella sezione lavora con noi.

Una volta raggiunta questa pagina, bisognerà recarsi alla sezione “posizioni aperte”, e qui si potranno selezionare le posizioni a cui ci si può candidare.