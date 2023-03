Smartphone, perché la batteria si scarica anche quando lo si usa poco: l’insospettabile motivo

Alle volte può capitare che la batteria dello smartphone possa scaricarsi anche nei momenti in cui viene utilizzato di meno. Vi siete mai chiesti perché ciò accade? Andiamo a scoprire la risposta

Ritrovarsi con il cellulare scarico è un classico dei nostri tempi visto l’utilizzo eccessivo che se ne fa. D’altronde visto che lo si utilizza praticamente per ogni cosa è normale che la batteria ne risenta. Tra social, applicazioni e streaming sono molteplici le cause che fanno si che ciò accada.

Alle volte però può capitare anche che presi da altri impegni non abbiamo la possibilità di tirare fuori lo smartphone dalle nostre tasche. Quando però lo si recupera si nota che comunque un dispendio non propriamente minimo della batteria. In apparenza sembra inspiegabile, ma in realtà c’è una ragione precisa dietro a tutto ciò.

Smartphone: ecco di chi è la “colpa” della batteria che si scarica velocemente

Alcune applicazioni infatti succhiano energia alla batteria anche quando sono in background. Questo avviene quando le hanno scaricate ed installate sul proprio dispositivo, concedendo loro alcune autorizzazioni. In realtà, queste non sono nemmeno sempre necessarie, ma le si concedono per fretta o pigrizia nel leggere attentamente le specifiche in merito.

Una più di tutte però è responsabile di questo andamento. Si tratta di Google Play Services che come è ben noto è indispensabile per qualsiasi telefono. Da diversi anni offre servizi in background e le app per tutti gli utenti Android. Grazie ad esse è possibile avere l’aggiornamento automatico delle App attraverso il Play Store.

Trattandosi di un’applicazione caricata in questa modalità consuma energia all’insaputa dell’utente. Essendo integrata non si può disattivare né tanto meno disinstallare. Al contempo però si possono disattivare i servizi svolti in background. Così facendo si riuscirà ad avere maggiore risparmio di energia e la batteria si scaricherà in maniera più lenta e graduale.

Ma si può fare ancora meglio. Per conoscere quali sono le applicazioni che consumano di più in background basta andare in “Impostazioni” ed entrare nel menù della batteria per visualizzare quali sono queste tipologie di app per poi limitare il loro utilizzo e consumo della batteria. Insomma, è più semplice di quel che si pensa, ma non sempre si conoscono queste questioni tecnologiche che per alcuni sono estremamente semplici mentre per altri si presentano piuttosto complesse da comprendere. Ad ogni modo chi sa potrebbe tranquillamente divulgare il proprio sapere a chi è ignaro di tutto ciò.