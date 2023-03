Sono i borghi più belli del mondo: dove si trovano e come visitarli

Alcuni tra i borghi più belli al mondo sono più vicini di quanto crediamo. Possono vantare un fascino fuori dal comune ma non sempre sono conosciuti dai turisti

Viaggiare tanto porta per forza di cose a fare delle comparazioni per quanto concerne i luoghi visitati. Il concetto di “più bello” assume una connotazione relativa e ogni turista ne ha una propria che si fonda sui propri gusti personali e anche sull’esperienza di viaggio vissuta.

Probabilmente sarebbe più corretto dividere i posti in base alle proprie caratteristiche per poi lasciarsi andare a questo genere di paragoni. Ad esempio non si possono mettere sulla stessa stregua le città e i borghi (soprannominati anche villaggi). Questi ultimi hanno fascino tutto loro da scoprire ed assaporare.

Borghi più belli al mondo: quali sono e dove si trovano

Vediamo quali sono tra i più interessanti sparsi in giro per il mondo che tra l’altro non comportano nemmeno grandi costi per visitarli (non sono infatti previsti biglietti d’ingresso e tasse turistiche). Alle volte sono molto più vicini di quanto sembrano come ad esempio Colmar in Francia, che dalle immagini sembra più un paesino olandese. Balconi fioriti, casette di legno e piccoli canali riconducono i visitatori ad una tranquilla atmosfera di stampo ottocentesco.

Decisamente più lontana è l’antica città di Fenghuan in Cina. Uno spezzato rurale di un paese che solitamente immaginiamo solo con grattacieli e industrie. Rimanendo in Asia spicca il villaggio di Palangan in Iran incastonato tra le montagne con un architettura unica e completamente diversa da quella alpina o scandinava.

Nell’estremo Nord dell’Europa c’è invece il villaggio di Gasadalur che si trova nelle incontaminate Isole Faroe. Un paesaggio da cartolina con tanto verde, un promontorio e una cascata che che va dritta in mare. Piccola nota a margine: ci sono anche alcune casette, che rendono il tutto ancor più suggestivo.

Non poteva mancare a questa collezione di bellezze una perla del Tibet, nello specifico Larung Gar. Si tratta di uno dei borghi più incantevoli della Terra con panorami naturali e una cultura millenaria che lascia senza fiato.

Per la serie i migliori tesori sono nascosti sotto casa, anche l’Italia pullula di posti di questo genere. Da Civita di Bagnoregio, Calcata e Sermoneta a pochi passi da Roma passando per Norcia, San Gimignano, Spello, Barolo, Grottammare e tanti altri. Basta solo aver voglia di esplorare ed uscire fuori dalle logiche del turismo di massa.