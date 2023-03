Poste Italiane rivoluziona i pagamenti, finalmente l’opzione che aspettavano tutti

I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario sono ormai diventati la normalità, vengono infatti usati da chiunque sia per la loro semplicità di utilizzo che per la loro sicurezza e velocità.

A seguito delle indicazioni fornite dall’Europa in merito alla necessità di rendere disponibili i bonifici istantanei, le banche italiane stanno adeguando i propri servizi alle nuove necessità dei cittadini, fornendo strumenti utili sia dai siti web che dalle applicazioni.

Poste Italiane, che negli anni ha incluso tra le sue competenze anche i servizi bancari oltre a quelli legati prettamente alla corrispondenza, ha rilasciato recentemente una comunicazione in cui si inaugurava un nuovo metodo di pagamento, molto più veloce e personalizzabile.

L’opzione del bonifico istantaneo è stata accolta dal pubblico molto positivamente, infatti grazie alla rapidità dei pagamenti non si dovranno più attendere 2 o 3 giorni di elaborazione da parte dell’istituto e si potranno inviare o ricevere pagamenti, stipendi e regali pochi istanti dopo che il pagamento è stato emesso. Sulla comunicazione di Poste si può leggere che: “l trasferimento di denaro da e verso un altro conto corrente è ora più veloce e personalizzabile”.

I correntisti BancoPosta ed i titolari delle PostePay con IBAN ora potranno finalmente effettuare e ricevere pagamenti in un lasso di tempo veramente breve. L’opzione del bonifico istantaneo è disponibile sia sull’App BancoPosta che sull’App PostePay.

Come funziona il bonifico istantaneo di Poste Italiane

Il servizio, si legge nella nota pubblicata sul sito di Poste Italiane, è garantito per i correntisti 7 giorni su 7 ed è disponibile 24 ore su 24, rimanendo attivo anche nei giorni festivi. Per emettere un bonifico istantaneo sarà sufficiente selezionare l’opzione nello stesso momento in cui si compileranno i dati del pagamento, qui infatti le persone potranno scegliere se effettuare un bonifico tradizionale o istantaneo.

Il bonifico, grazie a questa novità, potrà essere emesso anche in un secondo momento a scelta, tuttavia l’opzione del bonifico istantaneo sarà garantita solamente alle banche dell’Area SEPA. I correntisti hanno la possibilità di emettere fino a 2 pagamenti istantanei al giorno che non potranno superare il valore complessivo di 5mila euro.

Qualora si decida di effettuare un pagamento posticipato, con la data scelta al momento della compilazione, il trasferimento del denaro potrà essere revocato fino al giorno prima della data stabilita, la quale non potrà comunque essere superiore a 40 giorni solari. L’opzione, valida da subito, è eseguibile sia da App BancoPosta che da App PostePay, esattamente come il bonifico istantaneo.