Ticket sanitario, se hai questa età non devi pagarlo, e forse non lo sai

Per chi non lo sapesse, a una certa età c’è il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Il legislatore prevede diversi aiuti per i cittadini in situazioni di disagio economico che hanno necessità di usufruire del Sistema Sanitario Nazionale. L’obiettivo principale, è quello di garantire a tutti l’adeguato supporto medico. Pertanto, secondo all’articolo 8, comma 16 delle Legge 557/1993, è previsto l’accesso all’esenzione del pagamento del ticket sanitario raggiunta l’età anagrafica di 65 anni, a patto che, vengano soddisfatti determinati requisiti reddituali.

Infatti, per chi ha un’età superiore a 65 anni, si può accedere gratuitamente a prestazioni di diagnostica, sia strumentale che di laboratorio, oltre che a visite specialistiche, qualora si appartenga ad un nucleo familiare che registri un reddito complessivo annuale non superiore a 36.151,98 euro. In questo caso, il codice esenzione previsto è E01.

L’esenzione al pagamento del ticket sanitario, può essere riconosciuta anche ai sessantenni, titolari di pensione minima e con familiari a carico. Tuttavia, viene riconosciuta nel caso in cui il reddito familiare complessivo sia inferiore a 8.263,31 euro, la soglia reddituale sale a 11.362,05 in caso di coniuge a carico e ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico. Il codice previsto per l’esenzione è E04.

Esenzione ticket sanitario: come ottenerla

Per ottenere il riconoscimento dell’esenzione al pagamento del ticket sanitario è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia che, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari, saprà anche indicare il codice a cui fare riferimento. Qualora, nonostante il possesso dei requisiti necessari, non dovesse risultare l’esenzione ticket sanitario, sarà opportuno rivolgersi alla propria ASL di competenza, che provvederà a rilasciare un certificato temporaneo di esenzione.

Oltre che per età, l’esenzione ticket sanitario è riconosciuta anche in altri casi particolari. Sono esenti dal pagamento anche i disoccupati ed i loro familiari a carico che registrino un reddito familiare inferiore a 8.263,31. La soglia sale a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico. In questo caso, il codice riconosciuto è E02. Altra categoria di cittadini alla quale viene riconosciuta l’esenzione al pagamento del ticket sanitario è quella dei percettori di assegno sociale e dei loro familiari a carico.

Infine, si ha diritto all’esenzione ticket in presenza di specifiche patologie (malattie croniche o rare), in caso di invalidità riconosciuta e in caso di gravidanza a rischio. Affinché venga riconosciuta, però, è necessario presentare un’accurata documentazione presso l’ASL di competenza, che provvederà a rilasciare l’attestato di esenzione, in seguito alle opportune verifiche del caso.