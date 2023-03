Gli incredibili Bonus di marzo: 2mila buone ragioni per richiederli

Marzo porta con sé grandi sorprese, esistono infatti ben 2 agevolazioni che possono essere richieste, la prima è il Bonus Occhiali (o Bonus Vista), mentre il secondo è il Bonus Vacanze.

Questi due Bonus, non collegati tra loro, permettono a diverse tipologie di persone di ricevere sconti e sostegni economici in maniera molto diversa, soprattutto considerando che il Bonus Vacanze, a differenza di quello per la vista, non è del Governo.

Il Bonus Occhiali consiste nell’erogazione di un voucher sconto da 50 euro che è utilizzabile una sola volta per persona e permette di coprire parte della spesa effettuata per occhiali correttivi o lenti a contatto correttive. Il sostegno è accessibile a tutte le persone con ISEE inferiore a 10mila euro e per riceverlo è necessario iscriversi sul portale web accessibile tramite il sito del Ministero della Salute.

Il nuovo Bonus Vacanze invece, come descritto in precedenza, non è stato stabilito dal Governo come quello precedente, ma dall’INPS, il quale offre delle occasioni imperdibili per studenti, pensionati ed insegnanti. Attualmente si hanno notizie solamente dei dettagli per gli studenti, i quali per usufruire del bonus devono essere figli di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione.

Il primo bando si chiama “Estate INPSieme Italia 2023, il secondo “Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2023” ed il terzo bando invece riguarda il corso di lingue all’estero, ovvero un soggiorno studio.

Bonus di Marzo, quali sono i requisiti del Bonus Vacanze dell’INPS

Per accedere al bando gli studenti dovranno soddisfare diversi requisiti, tra i quali troviamo:

essere figlio di dipendente o pensionato dell’amministrazione pubblica

frequentare l’anno scolastico 2022/2023 in scuole elementari, medie o superiori (per INPSieme Italia)

essere studente delle superiori nell’anno scolastico 2022/2023 (per il bando Estate INPSieme estero)

essere uno studente con almeno 16 anni di età nell’anno 2022/2023 e frequentare il terzo, quarto o quinto anno della scuola superiore ed aver ottenuto almeno il livello B1 della lingua straniera oggetto del corso.

Il periodo di partenza è tra i mesi di Giugno ed Agosto ed i contributi messi a disposizione partono da 600 euro ed arrivano fino a 1000 euro, il valore del contributo viene assegnato in base all’ISEE familiare. Per quanto riguarda la vacanza all’estero il sostegno sale a 2 mila euro per un soggiorno di due settimane, per il corso di lingua invece si hanno a disposizione un massimo di 3.900 euro per corso, vitto, alloggio e viaggio.

Per fare domande è necessario accedere al sito dell’INPS e inoltrare la richiesta entro il 27 Marzo alle ore 12.00.