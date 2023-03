Whatsapp: il trucco per essere sempre invisibili ed evitare di essere beccati “online”

Spesso si vuole evitare che alcuni contatti su Whatsapp ci vedano online e ci chiedano spiegazioni in merito a mancate risposte. Grazie ad un abile trucchetto sarà possibile scongiurare queste situazioni

Whatsapp è entrato di prepotenza nelle vite delle persone e per quanto sia un mezzo di estrema utilità per parlare con chiunque a prescindere da dove ci si trovi, alle volte può risultare piuttosto invasivo. Dover rispondere a tutti i messaggi che giornalmente ci arrivano alla lunga può essere seccante, soprattutto per coloro che sono meno propensi ai contatti con le persone.

Nel momento in cui lo si scarica sul proprio smartphone però bisogna essere consapevoli che non tutti comprendono il grado di socialità del prossimo. In alcuni casi ciò può portare ad ignorare determinati contatti. Dal canto loro però queste persone possono verificare in qualunque momento se siamo o meno online e nel caso chiedere spiegazioni.

Whatsapp: come risultare invisibili e chattare senza che nessuno se ne accorga

La domanda più frequente e senza dubbio “perché sei online è non rispondi?”. Una richiesta di primo impatto innocua che però alla lunga può infastidire e può portare a chi non vuole rispondere a centellinare i propri accessi per “non destare sospetti” e a chi contatta di curiosare sulla presenza o meno in chat della persona con cui si desidera conversare.

D’ora in poi questa dinamica non ha più ragione d’esistere. Con un semplice trucchetto si potrà risultare completamente invisibili e stroncare sul nascere queste situazioni. Basta andare sulle impostazioni dell’applicazione e cliccare sulla voce privacy e poi sulla prima opzione “ultimo accesso e online”.

A quel punto compariranno due schermate. Alla voce “Chi può vedere il mio ultimo accesso” è necessario scegliere “Nessuno” mentre a quella “Chi può vedere quando sono online” clicca su “Identico a ultimo accesso”. Pochi semplici passi che ti consentono di non far capire ai tuoi contatti se sei o meno online.

C’è però un piccolo “prezzo da pagare”. Infatti disabilitando l’ultimo accesso e lo stato online, anche tu non potrai vedere quello degli altri. Una sorta di legge del contrappasso. D’altronde se si vuole mantenere la propria riservatezza non si può pretendere di andare a sbirciare i fatti altrui.

A prescindere da ciò per Whatsapp è un altro piccolo tassello che va a rafforzare la sua leadership nel panorama degli strumenti di messaggistica istantanea. Gli utenti infatti sono sempre contenti quando i tecnici dell’applicazione apportano delle modifiche in grado di migliore l’esperienza di fruizione.