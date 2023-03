Terremoto: le precauzioni da prendere prima, durante e dopo un sisma

Tutti i consigli utili per cercare di limitari i danni causati dai terremoti. Ecco alcune accortezze da prendere in fase preventiva ma anche dopo che il brusco fenomeno si è concretizzato

L’ipotesi che si verifichi un terremoto per quanto drastica va sempre e comunque considerata in modo tale da poter prendere le giuste precauzioni. Infatti con un’azione preventiva si può mettere al riparo la propria casa in modo tale che qualora ciò accada i danni un po’ meno gravi.

Al contempo bisogna sapere come agire anche quando purtroppo si verificano e quando poi sono cessati. A tal proposito, ecco una guida sulle indicazioni da seguire nelle varie fasi del sisma. Ecco tutto ciò che bisogna sapere in merito.

Terremoto, cosa fare prima, durante dopo: la guida completa

Partendo da ciò che si può fare a scopo precauzionale è necessario informarsi sulla classificazione sismica del comune in cui si risiede e sulle norme riguardanti le costruzioni. Sapere come si chiudono i rubinetti dell’acqua e del gas e gli interruttori della luce è un altro tassello piuttosto importante visto che questi impianti potrebbero subire dei danni durante un terremoto.

Fissare gli arredi al muro, non mettere oggetti troppo pesanti sugli scaffali, essere dotati di cassetta di pronto soccorso, di una torcia elettrica e di un estintore sono altri particolari da non tralasciare quando attua una sorta di “piano antisismico”.

Quando invece ci si ritrova nel pieno di questi tragici avvenimenti sarebbe opportuno ripararsi sotto un tavolo, nel vano di una porta inserita in un muro portante o sotto qualche trave che ti può proteggere da eventuali crolli. Evitare le scale e gli ascensori invece vanno annoverate tra le cose da non fare assolutamente. Si rischia di rimanere intrappolati nel palazzo. Qualora ci si trovi all’aria aperta è fondamentale allontanarsi da costruzioni e linee elettriche.

Una volta che la catastrofe è avvenuta, la prima cosa da fare è assicurarsi che le persone intorno a noi stiano bene ed eventualmente aiutarle se necessitano di aiuto. Se sono gravemente ferite non vanno mosse, potrebbe peggiore la situazione. Uscire al più presto possibile indossando le scarpe e raggiungere uno spazio esterno lontano da strutture pericolanti è un altro passo verso la strada della sicurezza. Chiaramente non sempre è semplice avere la lucidità giusta in questi frangenti. Per questo ci si deve prima lasciare andare ad un lungo respiro per poi iniziare a fare le cose nel modo giusto.