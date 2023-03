Arriva l’app di messaggistica istantanea italiana: Whatsapp rischia il primato?

Una nuova applicazione realizzata in Italia è pronta a conquistare i clienti. Può rappresentare una minaccia per Whatsapp? Scopriamolo insieme

Whatsapp ormai da una decade ha l’egemonia per quanto riguarda il mondo della messaggistica istantanea. Nonostante siano stati istituite altre piattaforme simili come Telegram e Signal, lo strumento di proprietà di Meta è riuscito a consolidare la propria posizione godendo di maggiori consensi da parte del pubblico.

A quanto pare però almeno in Italia la situazione potrebbe mutare visto che a Vicenza è stata ideata una nuova applicazione che consente al pari di Whatsapp di poter comunicare in tempo reale con tutti i propri contatti. Si chiama Yeppik ed è già disponibile in questa fase su tutti gli store digitali.

Alla scoperta di Yeppik: l’app italiana che sogna di spodestare Whatsapp

Ha una comunicazione personalizzata che ha come punti cardine l’empatia e le emozioni senza però perdere di vista i settori professionali e commerciali. Cerchiamo quindi di capire come funziona e qual è la principale differenza con le altre chat. Creata da Filippo Nigro e Nicola Dal Bosco della Social Media Emoticons, ha come intento quello di modificare le modalità comunicative.

Tra le sue peculiarità c’è la possibilità di inserire le emoji personalizzate per sottolineare le emozioni che si stanno provando, così da condividere con gli altri il proprio stato d’animo. Si possono trasmettere allegria, felicità, rabbia e altre tipologie di sentimenti. Inoltre nei messaggi si possono inserire format multimediali e grafici così come gli avatar che tanto piacciono agli utenti.

Per quanto riguarda le altre funzionalità dell’app, è possibile aggiungere link multimediali con la funzione “tap”. Gli utenti potranno inviare anche inviare alcuni contenuti digitali e usare sistemi di e-commerce. Una funzionalità che consente di poter ottenere biglietti arei, di concerti, eventi sportivi e manifestazioni culturali.

Piuttosto curiosa anche la scelta del nome. Trattasi del risultato dell’unione dei termini “yep”, “epica” e “pictures”. Inoltre al livello fonetico la parola suona come “happy” che come è ben noto in lingua inglese significa felice. Non resta che vedere che effetto farà, in primis nel Bel Paese, dove Whatsapp è ormai piuttosto radicato. Inoltre la sfida è anche quella di arrivare all’estero e cercare di dare del filo da torcere all’app di Meta. Quest’ultima da canto suo continua a lavorare per progredire e garantire ai fruitori un numero sempre maggiore di novità in grado di migliorare la qualità del servizio offerto.