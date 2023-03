Quartieri più cari d’Italia: dove si trovano e i prezzi da maglia nera

Vediamo quali sono i quartieri d’Italia più cari in assoluto che propongono dei prezzi fuori dal comune per quanto concerne l’affitto o l’acquisto di una casa

La casa viene indicata come il bene primario del cittadino, anche se oggi è divenuta più un lusso. Acquistare un’abitazione o anche andare a vivere in affitto non è un qualcosa che tutti possono permettersi.

I fattori da considerare sono tanti. Ovviamente, alla base deve esserci sempre una buona entrata economica che consenta di coprire tutte le spese, in primis quelle del fitto o del mutuo ma poi anche tutte le altre. Una grande discriminante però è dettata dal luogo in cui si vive, perché chi decide di acquistare casa in una città come Milano o Roma deve fare i conti con delle realtà ben diverse ad esempio dai piccoli borghi del sud Italia e non solo.

Quali sono i quartieri più costosi del Bel Paese? Ecco la risposta

Vivere in grandi città dipende essenzialmente da due motivi: o ci si nasce, o ci si trasferisce per motivi lavorativi. Soprattutto in questo secondo caso la scelta sembra essere quasi obbligata. Sicuramente però è bene documentarsi sui quartieri più cari in Italia, in cui per potersi permettere anche un piccolo appartamento bisogna sborsare una cifra notevole.

Secondo Forbes, il podio delle città italiane con i quartieri più costosi è detenuto dal capoluogo lombardo. Infatti, i primi quattro quartieri più cari in cui vivere sono tutti situati nella città di Milano, dove nel centro, al Duomo o nei quartieri di Brera, Via Manzoni, Castello e il Quadrilatero, si arriva a una cifra di circa 9000 euro al metro quadro.

Scendendo leggermente di prezzo, in seconda posizione, troviamo il quartiere di Garibaldi e Moscova, con una spesa che va intorno agli 8500 euro al metro quadrato, mentre in terza posizione le zone di Pagano e Arco della Pace, dove i prezzi si aggirano sugli 8000 euro. A seguire, nei quartieri di Crocetta e Arco della Pace si arriva sui 7800 euro.

Al quinto posto, invece, figura la capitale. Anche Roma, infatti, mantiene il suo alto tenore soprattutto nel centro storico, vicino al Colosseo o Fontana di Trevi, con un media di circa 7300 euro al metro quadrato. Le due città italiane, appunto Milano e Roma, mantengono il primato in classifica per ben 14 volte. Per un quartiere meno caro bisognerà scendere in quindicesima posizione.

Il concetto di “meno caro” comunque è sempre relativo, se pensiamo che quel posto è occupato dalla città di Venezia, con le zone di San Marco e Rialto. Qui il prezzo medio per acquistare casa è di circa 5500 euro al metro quadrato.