Festa del papà, attenzione alla truffa: a cosa bisogna prestare attenzione

Sono in atto alcuni tentativi di phishing su Whatsapp riguardanti la Festa del Papà. Vediamo in che modo si svolgono e cosa è necessario fare per non cadere nella trappola

La Festa del Papà è sempre più vicina, ma purtroppo alcuni malintenzionati sfruttano questa speciale ricorrenza per cercare di estorcere denaro al prossimo. Purtroppo per quanto sia triste è così, le feste ormai vengono strumentalizzate per compiere squallide truffe, che purtroppo in alcuni casi vanno a segno.

La tecnica utilizzata è piuttosto nota e viene utilizzata di continuo. Si tratta del phishing. Vediamo in che modo viene sfruttata la celebrazione dedicata ai papà che ricade come di consueto il 19 marzo (che quest’anno è di domenica) e a quali particolari bisogna stare particolarmente attenti.

Le truffe dei finti concorsi Peroni e di Leroy Marlin

Sono due i messaggi da cui tenersi alla larga ed entrambi circolano su Whatsapp, piattaforma di messaggistica istantanea che è ormai il pane quotidiano per la maggior parte delle persone. Il primo riguarda un fantomatico concorso Peroni indetto proprio per la Festa del Papà 2023. Nell’annuncio creato per far gola agli utenti si promettono 2mila frigoriferi in regalo. Oltre al numero spropositato di apparecchi dovrebbe far scattare l’allarme un altro particolare di non poco conto.

Nessuna azienda diffonde iniziative promozionali di questo tipo attraverso dei messaggi sia sms che in chat. Solo questo indizio dovrebbe portare gli utenti a cestinare immediatamente il testo ricevuto. Di fatto è un’iniziativa analoga a quella del finto contributo Pandora circolato nei giorni antecedenti alla Festa della Donna.

Per fugare ogni dubbio non resta che collegarsi al sito ufficiale del brand di riferimento e vedere se la promozione è presente tra le iniziative lanciate in questo periodo. Un controllo che in pochi minuti può dare una contezza totale della situazione. Insomma, non bisogna mai cliccare il link presente all’interno del messaggio, per nessuna ragione.

Sulla stessa lunghezza d’onda le chat della nota applicazione sono state invase anche da un altro messaggio diventato virale (purtroppo). Questa volta riguarda un presunto regalo da parte di Leroy Marlin (azienda francese presente ormai da anni anche in Italia che si occupa di edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagni) sempre per la Festa del Papà 2023. Anche in questo caso i truffatori hanno scelto Whatsapp per diffondere la catena di fake news. Non cliccare il link all’interno e fare la controverifica sul sito del brand transalpino sono le due manovre tassative da fare per evitare nella trappola del nemico.