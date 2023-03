I lavori da 5.000 euro al mese esistono, scopri se puoi farli

Quanto sarebbe bello trovare un lavoro che permetta di guadagnare 5 mila euro al mese? Sembra un sogno! Eppure esistono, scopri se puoi farli.

Avere un lavoro che permetta di guadagnare 5 mila euro netti ogni mese, è il sogno di molti italiani. Soprattutto, considerato che secondo i dati Istat, nel nostro Paese un lavoratore dipendente percepisce uno stipendio medio pari a 1.500 euro al mese. Una retribuzione, piuttosto, ridotta se teniamo conto dell’aumento generale dei prezzi di beni e servizi degli ultimi mesi.

Ad ogni modo, trovare un’occupazione che garantisca guadagni maggiori, in Italia è ancora possibile. Nonostante, l’attuale situazione economica sia piuttosto complessa, esistono molte categorie di lavoratori e professionisti che percepiscono uno stipendio da 5 mila euro al mese.

Chiaramente, il più delle volte, lo studio e la formazione fanno la differenza, ma non è difficile trovare occupazioni molto ben retribuite anche senza necessariamente avere esperienze pregresse o essere in possesso di una laurea. Ecco alcuni lavori da 5 mila euro al mese, scopri se puoi farli.

I lavori da 5 mila euro al mese

Riuscire a guadagnare 5 mila euro netti al mese grazie al proprio lavoro, è il sogno di molti lavoratori italiani. Un sogno che potrebbe avverarsi, scegliendo la giusta occupazione. A tal proposito, potrebbe essere utile sapere quali sono i lavori che promettono i migliori guadagni.

Tra i settori che garantiscono stipendi più alti, senza dubbio, il settore medico – sanitario. Un medico chirurgo riesce a guadagnare oltre i 6 mila euro al mese. Meglio ancora i guadagni dei dentisti che oscillano tra i 5 mila ed i 20 mila euro al mese. Un altro settore nel quale è possibile avere uno stipendio da sogno, è quello legale. Gli avvocati possono guadagnare più di 5 mila euro al mese, mentre, un magistrato ne guadagna mediamente 10 mila al mese. Meglio se guardiamo i guadagni dei notai che raggiungono i 15 mila euro al mese. Altri settori molto redditizi sono il settore farmacologico, quello finanziario e il settore informatico.

Infine, non possiamo non menzionare le professioni emergenti grazie alle piattaforme social. Un Influencer o uno Youtuber di successo guadagna cifre da capogiro. Ma restando con i piedi per terra, con le giuste competenze personali e un pizzico di fortuna, che non guasta mai, può essere una professione che permette di guadagnare 5 mila euro al mese, senza necessariamente essere in possesso di una laurea. Insomma, le professioni che promettono ottimi guadagni ci sono, basto solo scegliere la strada giusta!