I posti in cui i pensionati possono vivere nel lusso con soli 600 euro al mese

Esistono alcuni posti in giro per l’Europa e per il mondo in cui i pensionati italiani con appena 600 euro si possono permettere di vivere senza fare rinunce e conducendo uno stile di vita agiato

La pensione è l’obiettivo finale di ogni lavoratore che dopo una vita intera di sacrifici, vuole godersi i frutti del proprio operato. Purtroppo al giorno d’oggi visto che è sempre più difficile trovare un lavoro stabile prima dei 40 anni, non è semplice poter godere di un assegno pensionistico che possa consentire di vivere una vecchiaia “senza pensieri”.

Questo almeno per quanto riguarda l’Italia, dove molti cittadini pur godendo di una pensione discreta non riescono a sostenere le spese principali per via del costo dei servizi che in questa fase sono aumentati oltre modo visti i numerosi rincari. Per effetto di ciò una volta giunti all’età pensionabile, molti contribuenti hanno deciso di cambiare vita e paese proprio per potersi garantire un tenore di vita migliore.

I paradisi terrestri per i pensionati: ecco quali sono nello specifico

In alcuni luoghi sparsi in giro per il mondo con una pensione di 600 euro è possibile concedersi non pochi lussi. Alcune isole delle Bahamas ad esempio non solo solo dei paradisi terrestri bensì anche fiscali. Senza andare così lontano, anche in Europa ci sono soluzioni comode sotto questo punto di vista, dove con 500 euro si può prendere in affitto una casa, pagare le utenze e fare la spesa.

Spazio anche agli sfizi come concedersi uscite serali al cinema, al pub o al ristorante senza quindi dover rinunciare a nulla. Spiccano a tal proposito nazioni come Portogallo, Spagna, Grecia e Malta. Anche in alcune città di Romania e Bulgaria con al massimo 600 euro si riesce ad unire l’utile e il dilettevole nell’arco di un mese.

Discorso identico per alcuni comuni situati in Grecia e in Albania dove con una pensione di 600 euro è possibile coprire tutte le spese e avere a disposizione una somma per godersi il proprio tempo libero. Questo avviene perché rispetto all’Italia e al paesi, queste zone si sono sviluppate più tardi e per questo la vita costa di meno.

Non solo pensionati però. Questi luoghi attirano anche coloro che possono permettersi di lavorare a distanza (rigorosamente in smart working) e chi ha una vocazione artistica. Musicisti e scrittori infatti hanno sposato questi paesi dove potendo ammortizzare i costi non devono rinunciare alla loro passione creativa e possono vivere con ciò che guadagnano.