Strade panoramiche: quali sono le più belle d’Italia da vedere assolutamente

Scopriamo quali sono le strade italiane più belle che nel tempo sono diventate delle vere e proprie attrazioni turistiche. Ecco dove in quali aree dello stivale si trovano

La bellezza dell’Italia è indiscutibile e non a caso il nostro paese è in grado di attirare milioni di turisti ogni anno. Tra mare, montagna, città d’arte e buon cibo sono molteplici i punti a favore del Bel Paese, che però può contare su qualcosa che spesso ignoriamo, ovvero la maestosità dei paesaggi.

Da Nord a Sud abbiamo diversi esempi in tal senso e spesso sono ancor più belli delle attrazioni stesse. Sotto questo punto di vista negli anni sono diventati celebri degli affascinanti percorsi caratterizzati da colline, vallate, lunghe strade che costeggiano il mare o attraversano le campagne. Dunque andiamo a scrutare quali sono le strade panoramiche italiane che possono essere tranquillamente annoverate tra le più belle del mondo.

Strade italiane panoramiche: scopriamo le più belle da Nord a Sud

Partendo da una catena montuosa piuttosto caratteristica della penisola, le Dolomiti non offrono solo suggestivi scenari naturali ma anche una strada che per ciclisti e motociclisti è una vera e propria goduria. Certo nei tratti in salita è anche molto faticosa, ma quando si arriva in cima si può godere di uno spettacolo che ripaga di tutti gli sforzi compiuti.

Se si decide di fare un tour dei luoghi di mare d’Italia non si possono perdere le Cinque Terre. La strade panoramiche che si frappongono tra un paesino e l’altro sono delle vere e proprie cartoline. Già nel vedere tutto ciò il turista “perde la testa”. Figuriamoci il resto.

Rimanendo in tema mare ma scendendo più a Sud, in Sardegna da Teulada in giù c’è una delle strade che almeno una volta nella vita bisognerebbe percorrere. Alterna infatti scorci marini con montagne situate a pochi chilometri dalla costa. Un due in uno tutto da assaporare.

Nelle Marche invece non lontano da Pesaro c’è la Panoramica di San Bartolo. Una strada che lascia senza fiato con panorami romantici e la vista sul mare che si sa già da sola vale il prezzo del “biglietto”. Ma in tutto questo splendore poteva mancare la Costiera Amalfitana? Assolutamente no. Amalfi di certo non ha bisogno di presentazioni, tantomeno le sue strade panoramiche con curve e e discese che portano fino al mare. Non a casa questo lembo di terra è capace ogni anno di attirare persone da tutto il mondo.