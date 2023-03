Boom Illiad Italia, sfiorati i 10 milioni di utenti

Prosegue senza sosta la crescita in Italia della società francese, che chiude il 2022 con ricavi in crescita del 15,5%, sfiorando i 930 milioni di euro.

Secondo i dati diffusi dall’operatore telefonico, in Italia sarebbero attive oltre 9,5 milioni di utenze mobili e 109 mila per la fibra con l’offerta lanciata a gennaio dello scorso anno. Una crescita sorprendente di Illiad, che in un solo anno ha guadagnato oltre 1 milione di nuovi clienti mobili. Per quanto riguarda, invece, l’offerta con fibra ottica FTTH si registrano 109 mila attivazioni, ovvero, il 3,4% del segmento FTTH.

Un Boom che consente alla rete mobile, sbarcata nel nostro Paese nel 2018, di confermarsi il primo operatore nel mercato mobile per saldo di utenti netto, per il diciannovesimo trimestre consecutivo.

Ad evidenziare la soddisfazione per il successo ottenuto, le parole dell’Amministratore Delegato di Illiad Italia “Per illiad il 2022 è stato un ulteriore anno di crescita e innovazione. Per il 2023 vogliamo continuare ad essere al fianco dei nostri utenti con le migliori tecnologie e con le offerte senza sorprese e senza costi nascosti, i tratti distintivi che ci hanno fatto diventare l’alfiere della trasparenza in Italia”.

Boom Illiad Italia: il successo del 2022

Dunque, il 2022 è stato un anno all’insegna del successo per il Gruppo Illiad e Illiad Italia. La forte crescita del gruppo guidato da Benedetto Levi, è stata registrata sia per le utenze mobili che per le attivazioni delle reti FTTH. Il bilancio della società francese ha registrato, infatti, un aumento del 15,5% rispetto al 2021, raggiungendo i 927 milioni di euro e confermando l’operatore telefonico protagonista nel mercato delle telecomunicazioni.

Del resto, il Gruppo Illiad ha continuato ad investire nel Paese, in infrastrutture e occupazione, come dimostra lo studio LUISS “Il contributo di illiad all’economia italiana. Analisi degli impatti socioeconomici degli investimenti e degli impatti concorrenziali nel mercato della telefonia mobile”. Proprio come si legge nella nota diffusa dalla società, dall’analisi risulta che i quasi 3,8 miliardi investiti fino al 30 giugno 2022, hanno impattato la produzione nazionale per 10,3 milioni di euro complessivi, determinando un saldo occupazionale positivo di 83 mila posti di lavoro tra diretto, indiretto e indotto.

La società francese si è, inoltre, aggiudicata il premio “Availability award” 2022, assegnato semestralmente da Opensignal, società indipendente leader per la valutazione dell’esperienza degli utenti di telefonia mobile. Insomma, il Gruppo Illiad, già sesto più grande operatore di telefonia mobile in Europa, si lascia alle spalle un anno ricco di successi e inizia il nuovo anno con l’intento di migliorarsi ancora.