Monete, controlla attentamente le 2 euro: i collezionisti ne offrono 150 mila

C’è una moneta da 2 euro che fa particolarmente gola ai collezionisti, tanto che vale tantissimi soldi.

Ad attirare l’attenzione dei collezionisti e degli appassionati di numismatica non sono solo le monete antiche, ma capita che anche alcune monete più recenti possano essere molto ambite e arrivare a valere davvero tanti soldi. Ad esempio, c’è una particolare moneta da 2 euro rara, quindi difficilmente reperibile in giro, che raggiunge una quotazione numismatica da diverse migliaia di euro.

Chiaramente, si tratta di una moneta che, anche se recente, non è facilmente reperibile, pertanto, nel caso in cui si trovi in ottime condizioni o meglio in condizioni Fior di Conio, gli esperti di numismatica sono disposti a sborsare anche oltre 150 mila euro.

Insomma, un bel gruzzoletto davvero. Pertanto, andiamo ad analizzare le caratteristiche di questa moneta da 2 euro, e capire perché possederne una potrebbe significare avere una vera e propria fortuna tra le mani. Magari chissà, potrebbe essercene una proprio nel tuo porta spicci!

Qual è la moneta da 2 euro che vale una fortuna?

Di monete da due euro in circolazione ce ne sono davvero tantissime. Quindi, va da sé che non tutte hanno lo stesso valore. La maggior parte delle monete da due euro, non valgono più del loro valore nominale, ma alcune possono valere svariate migliaia di euro.

Come abbiamo accennato prima, le monete più ricercate dai collezionisti sono quelle rare, quindi, coniate in numero limitate di pezzi oppure che presentano errori di conio. Proprio queste caratteristiche rendono alcuni esemplari letteralmente introvabili e possederne uno potrebbe farti diventare ricco! In questo caso specifico, è proprio un errore di conio a far schizzare alle stelle la valutazione numismatica di questa moneta da 2 euro.

Il tesoro si nasconde nella rara moneta da 2 euro belga che raffigura Re Alberto II. L’esemplare può essere riconosciuto grazie ad un grossolano errore di battitura proprio sul bordo della moneta. Infatti, è facilmente identificabile per il solco molto più profondo del normale. Oltre, all’errore di conio ad accrescere il valore della moneta da due euro belga è il fatto che essendo una moneta commemorativa, è stata coniata in un numero limitatissimo di pezzi, per cui, è davvero difficile trovarla in circolazione. Ad ogni modo, attualmente, è possibile trovare l’esemplare in vendita sui migliori siti di aste online ad un prezzo da capogiro. Il suo valore, infatti, può superare di gran lunga i 150 mila euro. Un bel gruzzoletto davvero, considerato che si tratta di una moneta che pesa solo qualche grammo!