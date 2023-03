Luce, forse stai pagando anche l’energia elettrica dei vicini: controlla così

Le bollette sono in continuo aumento in Italia, le famiglie devono fare i conti con il caro energia e il rialzo di tutti i prezzi per arrivare a fine mese. E se stessi pagando anche i consumi dei vicini? Controlla subito.

Il costo dell’energia elettrica e del gas incide molto nell’economia domestica e non ci si può permettere di pagare anche le bollette altrui. C’è un sistema per scoprire se altre persone stanno utilizzando la tua energia, ecco i consigli utili per farlo e risparmiare.

Luce, come scoprire se la paghi anche per i vicini

Con il rialzo dei prezzi energetici, tutte le famiglie e cittadini hanno risparmiato su ogni tipologia di spesa. In particolare si fa attenzione al consumo di luce e gas. La corrente elettrica si risparmia facendo attenzione a non lasciare accese luci in stanze vuote, spegnendo le spie degli elettrodomestici e della Tv oltre che di vari dispositivi e cellulari.

Ma se, pur facendo attenzione a tutti i particolari, i consumi elettrici continuano ad aumentare in modo anomale c’è qualcosa che non va. Dopo aver controllato tutte le possibili disfunzioni o guasti elettrici, è bene verificare il contatore ed eventuali allacci illeciti. Vediamo come fare.

Consigli per risparmiare e verificare il contatore corrente

Oggi il focus è sulla corrente elettrica in quanto si sono spesso trovati allacciamenti illeciti ai contatori da parte di condomini e vicini di casa. Una pratica illegale che porta a un rialzo di consumi notevole e inadeguato alla reale necessità familiare. Per sapere se stai pagando per più persone la luce, è necessario controllare i cavi collegati al contatore.

Se noti che ci sono alcuni cavi che non erano presenti precedentemente, potrebbe essere stato effettuato un allaccio a un altra abitazione. Meglio, quindi, chiamare un elettricista che confermi la tua supposizione e in seguito le Forze dell’ordine per fare denuncia.

Lo stesso vale per gli appartamenti in condominio, è necessario verificare che il contatore non sia allacciato ai consumi comuni condominiali come, ad esempio, luce scale o illuminazione del giardino. In questo caso, segnalare all’amministratore di condominio e chiedere il rimborso.