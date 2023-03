Poste Italiane, scopri cosa accade premendo il tasto 9 al Postamat: incredibile

Grazie alla spinta europea verso la digitalizzazione, in Italia i servizi bancari, burocratici e amministrativi stanno cambiando radicalmente rendendo le procedure più rapide ed efficienti.

Nonostante i pagamenti elettronici stiano diventando sempre più popolari, soprattutto tra le nuove generazioni, ancora molti amanti dei contanti ritirano i soldi all’ATM, per questo Poste Italiane ha deciso di aggiornarli.

Come stabilito anche dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) l’Italia durante questi anni ha dovuto modernizzare i propri iter per la distribuzione di documenti, beni e servizi, proprio per questo enti come l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e persino i Fascicoli Sanitari sono completamente consultabili tramite portali web a cui si può accedere con credenziali SPID, CIE o CNS.

L’aria di rinnovamento ha coinvolto anche Poste Italiane, che ha creato una novità assoluta per tutti coloro che si recano agli sportelli Postamat per ritirare i soldi della pensione o magari dello stipendio utilizzando esclusivamente il proprio smartphone. Il nuovo servizio offerto da Poste è totalmente innovativo ed è già attivo in tutti i Postamat italiani.

La nuova funzionalità cardless permetterà ai correntisti di Poste di lasciare a casa la propria carta a casa, evitando tra l’altro il rischio di clonazione della carta, che essa venga rubata o che rimanga incastrata all’interno del Postamat.

Come si possono ritirare i soldi al Postamat senza carta

Per cominciare a godere di questa opportunità si dovrà scaricare l’App di BancoPosta oppure quella della PostePay ed effettuare l’accesso tramite l’utilizzo delle proprie credenziali. Nel caso in cui si voglia ritirare una somma di denaro si potrà avviare l’app e selezionare l’opzione “Prelievo senza carta”, a questo punto, dopo aver premuto il tasto 9 del tastierino numerico dell’ATM, bisognerà attendere che sullo schermo appaia un codice QR.

Inquadrando il QR-Code con la fotocamera del proprio smartphone appariranno sull’app tutte le carte in proprio possesso per dare modo al correntista di scegliere da dove voler prelevare i soldi. Una volta selezionata la carta bisognerà semplicemente selezionare l’importo desiderato ed autorizzare la transazione tramite la scansione dell’impronta digitale o il codice pin di PosteID.

Il limite del prelievo utilizzando questa nuova modalità non cambia dal limite tradizionale, quindi di norma, non si possono superare i 500 euro al giorno od i 1000 euro al mese, tuttavia questa soglia può cambiare a seconda del contratto stipulato con Poste Italiane, quindi è sempre consigliabile consultare il contratto o richiedere aiuto all’assistenza tramite chat o negli uffici postali.