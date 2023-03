Pagamento in contanti, in queste situazioni è sconsigliato: rischieresti grosso

Anche se dal 2023 il tetto ai pagamenti in contante è stato aumentato dal Governo Meloni, esistono molti casi in cui è altamente consigliabile effettuare dei pagamenti tracciabili, così da non correre rischi.

I pagamenti effettuati con le banconote sono sicuramente molto comodi, anche quando il prezzo complessivo è molto basso o quando si vuole gestire visivamente la suddivisione delle spese mensili, tuttavia si finisce spesso per perdere vantaggi e bonus.

Rispetto a qualche anno fa la percentuale di persone che preferiscono pagare con carte e bancomat è drasticamente aumentato, non solo perché garantiscono una sicurezza sulla transazione, ma anche perché così si evitano furti e danni involontari alle banconote che le renderebbero poi inutilizzabili nei negozi.

L’aumento del tetto al contante presente nell’ultima Legge di Bilancio ha dato nuovo respiro a chi invece preferisce ritirare periodicamente il proprio denaro agli ATM della propria banca, ritenendo il pagamento in banconote l’unica vera transazione di denaro gratuita sia per i consumatori che per gli esercenti, i quali non dovranno sottostare ad alcuna commissione e potranno quindi incassare l’intera somma richiesta ai loro clienti.

Quello che pochi considerano però è che pagare in contanti fa perdere molti vantaggi e potenzialmente può mettere in pericolo una o entrambe le parti.

Quando non pagare in contanti

La prima situazione a cui è importante prestare attenzione è particolarmente pericolosa in quanto, se scoperti, sia esercente che consumatore possono rischiare davvero grosso. Per la normativa antiriciclaggio è infatti vietato pagare some superiori a 5mila euro in Italia e 10mila euro in Europa.

Esistono inoltre dei vantaggi molto importanti che possono essere goduti solo tramite pagamenti elettronici, tra cui:

il pagamento delle spese mediche, che possono essere detratte al 19%

il pagamento degli stipendi dei collaboratori domestici come colf, badanti o governanti

il pagamento delle le ristrutturazioni di casa per cui è prevista la detrazione fiscale

il pagamento degli elettrodomestici di alta classe energetica se fanno parte del bonus mobili

i prestiti che, anche se effettuati in famiglia, possono portare ad un controllo dell’Agenzia delle Entrate per mancata tracciabilità

il pagamento del canone d’affitto, che deve essere sempre tracciabile così da avere una prova sicura delle transazioni eseguite anche in anni precedenti

il pagamento delle rate del condominio, esattamente come per l’affitto, avere una ricevuta fiscale pronta all’uso può salvare da tante situazioni spiacevoli.

pagamenti per le visite veterinarie, le quali possono essere detratte al 19%, come le spese mediche.