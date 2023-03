TikTok, quali sono i leader politici mondiali più seguiti: c’è anche la Meloni

Scopriamo qual è il seguito che hanno su TikTok gli esponenti politici dei vari paesi del mondo. Ecco quali sono i preferiti dai followers e quali numeri possono vantare

TikTok ha ormai stravolto il mondo dei social attirando diversi ragazzi giovanissimi che si cimentano in video divertenti. Non sono gli unici a quanto pare. Lo strumento di proprietà della società cinese ByteDance nonostante le varie restrizioni in diversi paesi del mondo tra cui Gran Bretagna e Usa a scopo cautelativo (si teme per quanto riguarda la sicurezza informatica dei dati sensibili) ha comunque fatto presa anche tra i “più grandi”.

Ma ciò che lascia letteralmente senza parole è che viene usato anche dai diversi esponenti politici di spicco. Sono ben 58 i capi di Stato o di governo che possiedono un account ufficiale TikTok. A renderlo noto è la società di consulenza svizzera DigiTips che ha mostrato anche i numeri relativi al loro seguito.

TikTok: ecco quali sono i premier più seguiti al mondo

Nel dettaglio, al primo posto c’è Nayib Bukele presidente di El Salvador con 5,5 milioni di followers mentre al secondo c’è il presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva con 4,3 milioni di seguaci. Chiude il podio il presidente francese Emmanuel Macron che tramite la propria piattaforma comunica con circa 3,9 milioni di utenti.

E in questo scenario dove si colloca la premier italiana Giorgia Meloni? La leader di Fratelli d’Italia può vantare un invidiabile settimo posto con circa 1,1 milioni di followers. Un risultato importante se si considera che è in carica da meno di un anno. Si è avvalsa di TikTok anche in occasione della sua campagna elettorale e ancora adesso ne fa uno dei suoi punti di forza in ambito comunicativo.

Andando a ritroso la quarta piazza è occupata dal presidente delle Filippine Bong Bong Marcos (1,7 milioni di utenti), la quinta da Gustavo Petro presidente della Colombia e la sesta da Gullermo Lasso presidente Ecuadoriano. Chiudono la top ten Nicolas Maduro che presiede il Venezuela (non propriamente un paese semplice da gestire), Anwar Ibrahim primo ministro della Malesia e Gabriel Boric Font presidente del Cile.

Una rappresentanza di un po’ tutto il globo. Personaggi per certi versi istrionici che attirano a prescindere dalla carica che ricoprono. D’altronde nonostante tutte le avvertenze del caso loro hanno deciso di non rinunciare a TikTok e di questi tempi già affrontare un rischio del genere è sinonimo di grande coraggio.