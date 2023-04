Alcune monete da 500 Lire possono valere fino a 12 mila euro: quali sono

Sono in pochi a saperlo, ma alcune banconote e monete della vecchia Lira possono avere un valore davvero incredibile, talvolta, di diverse migliaia di euro.

Per i collezionisti e gli appassionati di numismatica, alcune monete e banconote in Lire hanno un valore pazzesco. Alcuni esemplari, in presenza di determinati fattori che andremo ad analizzare in seguito, possono avere una quotazione numismatica da capogiro, parliamo di alcune migliaia di euro.

Basti pensare alle vecchie monete da 10 lire Pegaso, piuttosto che alle 50 lire Vulcano o alla banconota da mille lire con l’immagine di Maria Montessori. Tra gli esemplari, decisamente ricercati ed ambiti dagli esperti di numismatica rientrano anche alcune vecchie monete da 500 lire che, attualmente, possono arrivare ad essere pagate fino a 12 mila euro.

Chiaramente, non tutti gli esemplari raggiungono valutazioni numismatiche interessanti, ma proprio come abbiamo anticipato, il valore di queste monete dipende da due imprescindibili fattori. Innanzitutto, la rarità. Una moneta o una banconota rara, dunque, difficilmente reperibile, avrà una domanda superiore all’offerta, di conseguenza, il suo valore potrebbe arrivare alle stelle. Ma la rarità da sola non basta a rendere una moneta preziosa. Infatti, è fondamentale lo stato di conservazione. Una moneta che non presenta evidenti segni di circolazione, avrà maggiori possibilità di successo. Meglio ancora se in perfetto stato di conservazione o, per meglio dire, in condizioni Fior di Conio. In presenza di questi parametri, meglio controllare se in casa hai conservato una vecchia moneta da 500 lire, perché in questo caso, potrebbe farti intascare ben 12 mila euro.

Le monete da 500 lire preziose

Sono diversi gli esemplari del vecchio conio a far gola ai collezionisti e gli appassionati del genere. Tra questi, senza dubbio, possiamo ricordare una versione della moneta da 500 lire, conosciuta anche come 500 lire Caravelle – Prova. Allo stato attuale, questa moneta è tra le più rare e ricercate, pertanto, può essere davvero ben pagata dai collezionisti.

Per raggiungere, però, i 12 mila euro, è necessario che sia la versione di prova coniata nel 1957 e che si presenti in ottimo stato di conservazione. La 500 lire Caravelle di prova del 1957 è stata realizzata in soli 2.200 esemplari, per cui, è davvero difficile trovarne in giro ed anche in condizioni “Splendida” o “Bellissima” potrebbe valere tra i 5 ed i 7 mila euro.

Qualora, però, si dovesse essere in possesso di un esemplare del genere, una buona idea potrebbe essere quella di farlo valutare da un esperto in numismatica, perché potrebbe valere davvero un bel gruzzoletto in euro.