Viaggiare gratis in autostrada per due anni si può: chiedete ad un ottantenne

Un signore anziano grazie ad un trucco astuto è riuscito a non pagare il pedaggio in autostrada per due anni. Vediamo come ha fatto a compiere questa clamorosa impresa

La saggezza appartiene agli anziani, almeno così si dice in giro. Eppure c’è sempre quell’eccezione che conferma la regola. In questo caso, infatti, ad andare controcorrente è stato un anziano di 80 anni che per due anni non ha mai pagato il pedaggio dell’autostrada. Dunque, com’è stato possibile passare inosservato? Di fatto, dal 2020 al 2022 l’uomo ha percorso Km in autostrada senza sborsare un euro.

In genere ad essere catalogati come imprudenti alla guida sono i ragazzi, i neopatentati o comunque i giovani che hanno fretta di arrivare e amano il brivido dell’acceleratore. E ancora, sono sempre i giovani che vengono etichettati come furbetti, che in qualche modo cercano di evadere le regole sia della strada che non.

Autostrada gratis per due anni: ecco il trucco del nonno-sprint

Mai una volta che si sospetti di un anziano, soprattutto per quanto riguarda la guida sicura, con codice della strada annesso. Ma la prudenza non è mai troppa e questa volta il nonno – sprint ha commesso qualcosa di impensabile, forse per l’assurdità stessa della questione.

Innanzitutto, il motivo. Secondo questo vecchietto di Fiuggi (Frosinone) l’autostrada rientrerebbe tra servizi pubblici e, come tali, sarebbero di conseguenza gratuiti. Poi, la tattica. L’arzillo ottantenne si infiltrava nella corsia del telepass e passava insieme all’automobilista davanti, come se insieme fossero un unico veicolo. Il tutto correndo il rischio di tamponare o di restare bloccato alla sbarra.

A quanto pare, però, il nonnino non si è preoccupato minimamente dei pericoli in cui si è imbattuto. Infatti, ha continuato a viaggiare con nonchalance, in genere in orari notturni, in posti non lontanissimi da casa, come Napoli, Roma o la reggia di Caserta.

Prima o poi però la verità viene sempre a galla e anche in questo caso è arrivato il conto, anche piuttosto salato. Infatti, l’anziano signore è accusato dalla procura della Repubblica di Frosinone di insolvenza fraudolenta. A suo carico è anche arrivata una multa bella alta, in quanto si stima una cifra di circa 4000 euro di pedaggi non pagati in due anni.

Insomma, in qualche modo c’è sempre da stupirsi, questa volta si è andati oltre le proprie fantasie. Infatti, chi se lo sarebbe mai aspettato da un anziano? E soprattutto, chi avrebbe mai pensato che si riuscisse ad evadere in questo modo il pedaggio autostradale?