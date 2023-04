Bonus Sociale Acqua, a chi spetta uno sconto sulla bolletta e come presentare domanda

Sono in pochi a saperlo, ma per alcuni cittadini è prevista la possibilità di usufruire del bonus sociale acqua. Ecco a chi spetta e come presentare domanda.

Il Bonus Sociale Acqua fa parte delle agevolazioni conosciute con il nome Bonus Bollette e viene riconosciuto a determinati cittadini, al fine di ridurre il costo della fattura relativa ai consumi di acqua. In altre parole, una volta stabilito l’importo spettante sulla base di determinati parametri, la cifra viene riconosciuta sotto forma di sconto in bolletta.

In buona sostanza, la modalità di erogazione è esattamente la stessa che viene applicata per il Bonus Sociale Luce e Gas, anche se in questo caso, lo sconto viene applicato rispettivamente alle fatture per i consumi di energia elettrica nel primo caso, e del gas nel secondo.

Per poter usufruire del Bonus Sociale Acqua è necessario soddisfare precisi requisiti, andiamo a scoprire quali e qual è l’iter da seguire per ottenere il diritto allo sconto.

Bonus Sociale Acqua: a chi spetta e come presentare domanda

Per poter beneficiare dell’agevolazione prevista per le utenze idriche, è necessario soddisfare specifici requisiti. Perché si possa avere diritto al beneficio è necessario appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro oppure, in alternativa, appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20 mila euro. Il bonus sociale acqua viene riconosciuto anche ai titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza. Oltre al requisito reddituale, è necessario che il contratto di fornitura idrica sia attivo e sia intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare. In più, è riconosciuto solo in caso di tariffa per uso domestico, non importa se il titolare sia affittuario o proprietario dell’immobile.

Il Bonus Sociale acqua prevede uno sconto pari al consumo di 18,25 metri cubi di acqua ogni anno e per ogni componente della famiglia. In altre parole, sono previsti 50 litri di acqua gratis al giorno per ogni componente della famiglia. Comunque, è possibile conoscere con precisione l’importo riconosciuto contattando telefonicamente il proprio gestore idrico oppure la società che gestisce i Bonus Bollette, ovvero, l’ARERA. Il numero da chiamare in questo caso è 800 166 654.

Ricordiamo, che proprio come accade per il Bonus Bollette, per ottenere il beneficio, non è necessario presentare nessuna domanda, ma è indispensabile presentare la certificazione ISEE in corso di validità. In mancanza del valore ISEE, il bonus non verrà riconosciuto.