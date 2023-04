Per andare in pensione basta poco più di 500 euro, chi sono i fortunati beneficiari

E se ti dicessimo che per andare in pensione basterà versare poco più di 500 euro al mese in 4 rate trimestrali? Ecco chi sono i fortunati beneficiari.

Dopo tanti anni di duro lavoro, l’avvicinarsi del momento della tanto attesa pensione genera sempre grande emozione. Tuttavia, può capitare di raggiungere il momento di lasciare il lavoro ed andare in pensione, senza avere gli anni di contributi necessari. Un vero e proprio grattacapo, in cui, purtroppo, incappano molti lavoratori. Tuttavia, prima di farsi prendere da ansie e preoccupazioni, può essere utile sapere che c’è una via d’uscita per poter uscire dal lavoro una volta raggiunta l’età per la pensione.

Tanto per fare un esempio pratico, un lavoratore che nel 2024 compirà 67 anni, per poter accedere alla pensione deve necessariamente avere almeno 20 anni di contributi. Qualora, il requisito contributivo non dovesse essere soddisfatto, cosa è possibile fare per sistemare la situazione e ritrovarsi con la giusta contribuzione, senza spendere un capitale?

Ebbene, esiste un modo per garantirsi l’accesso alla pensione anche nel caso manchino degli anni di contribuzione per raggiungere la quota minima di 20.

Mancano anni di contribuzione per la pensione? Ecco come fare per lasciare il lavoro

Attualmente, i requisiti per avere accesso alla pensione di vecchia sono il raggiungimento di 67 anni di età e la presenza di almeno 20 anni di contributi. E la situazione, resterà invariata anche per il prossimo anno. Tuttavia, può essere utile sapere che, per quanto riguarda il calcolo degli anni di contributi, oltre ai contributi effettivi da lavoro vengono considerati anche quelli figurativi, da riscatto e volontari.

Nello specifico, la contribuzione volontaria può fare particolarmente comodo a colmare l’estratto conto contributivo e raggiungere la soglia minima necessaria. Ad esempio, chi il prossimo anno compie 67 anni, ma avrà solo 19 anni di contributi versati, può pensare al versamento dei contributi volontari. In questo caso, infatti, basterà versare poco più di 500 euro, 536 per la precisione, al mese in 4 rate trimestrali, per raggiungere il traguardo pensione nel 2024, altrimenti impossibile da prendere.

Come abbiamo già detto, i versamenti per la contribuzione volontaria, devono essere corrisposti trimestralmente. Questo significa che ogni tre mesi deve essere corrisposta una rata di 1.608 euro circa. Nello specifico, le rate scadono il 30 giugno, il 30 settembre, il 31 dicembre ed il 31 marzo. Ovviamente, per assicurarsi l’accesso alla pensione nel 2024, è meglio presentare subito la specifica richiesta all’INPS. In caso di esito positivo, della richiesta di autorizzazione al versamento dei contributi volontari, è possibile procedere e, successivamente, accedere alla pensione.