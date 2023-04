La migliore auto possibile per chi non si separa mai dal suo cane

Skoda ha sviluppato una soluzione ingegnosa e al contempo igienica che permette di capire come il cane può adattarsi comodamente all’auto. Vediamo di cosa si tratta

Quando si acquista un’automobile come è giusto che sia va testata e non solo per quanto concerne la guida. L’ideale sarebbe recarsi con la famiglia al completo in concessionaria in modo tale da poter vedere se è adatta o meno alle proprie esigenze. In questo contesto vanno considerati anche gli animali domestici che devono essere trasportati comodamente.

Ad esempio chi possiede un cane deve badare a questi aspetti, soprattutto se è di taglia medio grande. Consentirgli degli spostamenti agevoli è il minimo che si possa fare per loro. Ma d’altronde le persone che li adottano pretendono il meglio per loro, anche per quanto concerne questo aspetto.

L’innovazione di Skoda che aiuta a comprendere se i cani possono stare comodi in macchina

Chiaramente durante la fase di test far entrare un cane in macchina potrebbe risultare poco igienico per i clienti che testano successivamente. Molti esemplari perdono pelo o magari potrebbero fare qualche bisognino indesiderato nell’automobile. Per questo Skoda ha trovato una soluzione in grado di accontentare tutti, sia coloro che amano i cani sia coloro che invece non ce li hanno.

Hanno infatti progettato delle bambole a grandezza naturale che tutti possono usare per verificare se il cane può star bene in macchina. L’azienda ha creato circa 200 individui adulti e cuccioli di specie diverse e per evitare di occupare troppo spazio in magazzini i modelli sono rigorosamente gonfiabili di modo che quando non vengono utilizzati possano essere ripiegati.

L’esperimento è stato lanciato in Gran Bretagna dove è ben noto che si guida dall’altra parte rispetto al resto d’Europa. Chiaramente ciò non ha nessuna incidenza per i cani, per cui lo spazio è il medesimo. Non resta che aspettare che questi “manichini” arrivino anche nel resto del vecchio continente e chiaramente anche in Italia.

D’altronde nel Bel Paese la presenza degli amichetti a quattro zampe in famiglia è piuttosto massiccia, ragion per cui questo genere di opportunità gioverebbe e non poco a coloro che hanno intenzione di acquistare una nuova auto. È bene però ribadirlo. Per ora solo Skoda si è aperta a questa possibilità, ma non è da escludere che anche altre concessionarie possono prendere la medesima direzione. Al giorno d’oggi infatti le richieste del mercato vanno assecondate, solo così ci si può guadagnare una buona fetta di clientela.