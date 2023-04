Ti serve il Passaporto? Tutte le pratiche da espletare per ottenerlo velocemente

Con il ritorno alla mobilità totale molte persone stanno richiedendo il Passaporto. Vediamo cosa bisogna fare per poter avere questo importante documento nel più breve tempo possibile

Avere il passaporto è fondamentale per poter viaggiare al di fuori dei confini della Comunità Europea. Che sia per motivi di lavoro o per svago l’importante è procurarselo per tempo per evitare di dover procrastinare la partenza. Ultimamente sta accadendo spesso in quanto molte persone con la riapertura delle frontiere hanno voglia di esplorare mete lontane che durante la fase del Covid erano precluse.

Per questo gli uffici preposti sono piuttosto intasati e stanno accumulando diverse pratiche. A prescindere da ciò, cerchiamo di capire quali sono i passaggi necessari per poterlo richiedere e di conseguenza ottenere senza attendere troppo.

Passaporto: documenti necessari e costi da sostenere

Partendo dal principio è bene munirsi di alcuni documenti propedeutici alla richiesta, come il modulo di richiesta reperibile sul sito della Polizia di Stato. Servono inoltre un documento di riconoscimento valido, 2 fototessere a sfondo bianco, una marca da bollo da 73,50 euro e la ricevuta di pagamento a mezzo c/c di 42,50 euro per il passaporto ordinario effettuato sul conto corrente 67422809 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Per quanto concerne i costi totali ammontano a 116 euro e comprendono oltre che la marca da bollo e il bollettino postale di cui sopra. Dal 27 ottobre 2014 è disponibile inoltre il servizio passaporto a domicilio, grazie a cui il titolo verrà recapitato direttamente a casa al costo di 8,20 euro.

Grazie alle moderne tecnologie è possibile prendere un appuntamento per richiedere il passaporto direttamente dal sito ufficiale passaportionline.poliziadistato.it. Accedendo tramite CIE o SPID si può scegliere il commissariato, il giorno e l’ora per la consegna dell’intera documentazione e la rilevazione delle impronte digitali per il rilascio del passaporto.

Passando alla scadenza, il passaporto ha una validità di 10 anni al termine del quale è necessario richiedere il rinnovo qualora si abbia l’intenzione di viaggiare ancora al di fuori dell’Unione Europea. In pratica va richiesto uno nuovo. Stessa prassi in caso di furto o smarrimento (in questi frangenti è necessaria anche la denuncia) o se le pagine siano esaurite. Se invece è deteriorato è opportuno riconsegnarlo per averne uno nuovo. A prescindere da ciò è doveroso informarsi anche sull’eventualità di doversi munire di visto. Alcuni paesi ad esempio lo richiedono. Niente paura però, basta informarsi per tempo sul sito viaggiaresicuri.it che fornisce tutte le specifiche per ogni singola nazione.