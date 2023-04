Gelosia tra amici, tutt’altro che impossibile: perché succede e come gestirla

Può sembrare paradossale ma alcune persone sono gelose dei loro amici. Cerchiamo di capire i motivi di questo comportamento e soprattutto in che modo si possono fronteggiare

L’amicizia al pari dell’amore è un sentimento piuttosto complicato da comprendere. Sicuramente è meno irrazionale, ma al contempo è comunque difficile da capire in tutte le sue sfaccettature.

Una di questa è sicuramente la gelosia. Sì, avete letto bene. Può sembrare grottesco, ma anche tra amici può scattare. Prima di capire le possibili cause di questo comportamento è bene specificare che si tratta di qualcosa di piuttosto logorante che può mettere a serio rischio anche il prosieguo del rapporto.

Gelosia in amicizia: cause, segnali e possibili “rimedi”

Soprattutto durante la fase adolescenziale può capitare di pensare che l’amico sia di “proprio possesso”. Ciò accade quando si vede un amico dare troppe attenzioni a qualcun altro e si finisce quindi per ingelosirsi. Solitamente con la crescita e il passare degli anni questo “attaccamento morboso” va svanendo, ma non è sempre così scontato che ciò accada.

La paura di perdere quello specifico affetto porta le persone gelose a vedere chi si avvicina all’amico prediletto come una minaccia. In pratica se lo si vede scambiarsi confidenze o condividere dei pensieri con degli “estranei” si va un po’ in escandescenza e magari si tende volersi inserire per offuscare la presenza dell’individuo terzo.

Altro aspetto da non sottovalutare è il pressing inerente i messaggi. Si richiede di rispondere subito o magari si pretende di sapere continuamente cosa sta facendo la persona cara. Quando la situazione degenera si può arrivare anche a “minacciare” il proprio amico intimandolo di non vedersi più con la persona che fa scattare la propria gelosia. Magari, lo si mette di fronte ad una scelta che chiaramente oltre ad essere difficile e soprattutto ingiusta.

Ma come si può gestire una situazione così pesante? Prima cosa chi prova gelosia deve rendersene conto. In seguito ci si deve porre delle domande per provare a comprendere quali sono i motivi scatenanti. Risalire alle proprie insicurezze e impegnarsi a trovate dei punti saldi nel rapporto con l’amico può essere un buon viatico per lasciarsi alle spalle queste sensazioni deleterie.

Parlarne con la persona oggetto della propria ossessione è un’altra via di liberazione a patto che si ammetta con onestà la condizione che si sta vivendo. Qualora sia necessarie è bene porre dei limiti al rapporto di frequentazione, in modo tale da poter apprezzare di più il tempo che si trascorre insieme.