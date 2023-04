Come rimediare in caso di bollo auto non pagato? L’iter per scampare alla cartella esattoriale

In caso di bollo auto non pagato, c’è il rischio di incappare in pesanti sanzioni. Tuttavia, esiste un modo per evitare la notifica di una cartella esattoriale.

Il bollo auto, anche conosciuto come tassa automobilistica o tassa di circolazione, è un tributo che deve essere riconosciuto annualmente alla propria Regione di residenza, dai proprietari di veicoli a motore.

Come molti sanno, il bollo auto non ha una scadenza univoca ma il termine ultima per il versamento viene calcolato in base al mese di immatricolazione del mezzo. Facendo un esempio pratico, il bollo auto di un mezzo immatricolato nel mese di aprile, deve essere pagato entro il mese di maggio di ogni anno.

Potrebbe capitare, per dimenticanza o mancanza di liquidità, di non pagare la tassa automobilistica e, di conseguenza, correre il rischio di incappare in pesanti sanzioni e multe salatissime. La buona notizia è che, attualmente, è possibile rimediare al ritardo nel pagamento del bollo auto usufruendo del ravvedimento breve o lungo, prima della notifica di una cartella esattoriale. Ecco in cosa consiste e qual è l’iter sa seguire.

Bollo auto: l’iter da seguire per scampare alla cartella esattoriale

Come abbiamo visto, non pagare in tempo la tassa automobilistica può avere conseguenze economiche anche piuttosto pesanti. Per cui, è sempre preferibile versare il tributo nei tempi stabiliti. Ricordiamo che esistono diverse possibilità per pagare il bollo auto, dalle poste, al tabacchi, agli sportelli ACI oppure comodamente online tramite la piattaforma web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, in caso di mancato pagamento del tributo, un ultima spiaggia prima della notifica di una cartella esattoriale è il ravvedimento breve o lungo. In caso di pagamento corrisposto entro 14 giorni dalla scadenza, si parla di ravvedimento breve e vengono applicati 0,1% di interessi per ogni giorno di ritardo. Qualora il termine di 14 giorni dovesse essere superato, si parla di ravvedimento lungo. Verrà applicato l’1,5% quando il ritardo è compreso tra i 15 ed i 30 giorni, l’1,67% se il pagamento viene corrisposto tra in trentunesimo ed il novantesimo giorno di ritardo.

Viene applicata una percentuale del 3,65% se il ritardo nel pagamento supera i 90 giorni ma non i 12 mesi.

La percentuale cresce al 4,28% in caso di pagamento oltre i dodici mesi ma entro i 24 mesi. Si arriva a pagare in più il 30% dell’importo dovuto, in caso di ritardo superiore ai 24 mesi. Insomma, meglio provvedere per tempo al versamento del bollo auto ed evitare una sgradita stangata!