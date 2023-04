Aulin, effetti collaterali: sicuri di conoscerli?

L’Aulin è certamente tra i medicinali più conosciuti, ma siamo veramente sicuri di conoscerne gli effetti collaterali?

L’Aulin fa parte del gruppo dei Farmaci antinfiammatori non steroidei, meglio conosciuto come FANS, e viene, normalmente, utilizzato per il trattamento delle forme acute di dolore e per alleviare la dismenorrea. Nello specifico, il medico potrebbe consigliare l’utilizzo di Aulin per alleviare i dolori articolari e dell’osteoporosi, per i dolori da ciclo o il mal di denti. Inoltre, potrebbe essere suggerita l’assunzione di Aulin in caso di mal di schiena o dolori ginecologici.

Come molti ricorderanno, l’Aulin è stato al centro dell’attenzione per diverso tempo. Infatti, considerato pericoloso per la salute è stato ritirato dal commercio.

Tuttavia, attualmente, nonostante presenti molte limitazioni e per acquistarlo sia necessaria la ricetta medica, questo farmaco è ancora disponibile in farmacia in diverse formulazioni: in bustina, compresse o in gel ad applicazione locale. Ad ogni modo, si tratta di un medicinale non privo di possibili effetti indesiderati, ma siamo davvero sicuri di conoscerli?

Aulin: effetti collaterali

L’Aulin è un medicinale ben noto ai più, infatti, fino ad alcuni anni fa era molto utilizzato per alleviare mal di testa, dolori mestruali o curare un brutto raffreddore. Tuttavia, a partire dal 2002 e dopo un’attenta analisi sui rischi che poteva comportare alla salute dei pazienti, le autorità hanno deciso di limitarne notevolmente l’utilizzo. Attualmente, infatti, l’Aulin viene rilasciato solo dietro prescrizione medica. Come detto, è un farmaco non privo di effetti indesiderati, di cui alcuni anche piuttosto gravi.

Tra i possibili effetti collaterali riconducibili all’uso di Aulin si segnalano:

• reazioni simili – allergiche cutanee e respiratorie

• disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea

• sonnolenza, cefalea, insonnia, vertigini

• alterazione nella quantità e nell’aspetto delle urine

• sanguinamento gastrico o intestinale con feci nere

• ittero

In più, in caso di assunzione prolungata o in dosi eccessive, possono comportare un maggior rischio di trombosi, attacco cardiaco o ictus.

Molto importante tenere presente che l’utilizzo di Aulin comporta diverse interazioni con altri farmaci. Il suo principio attivo che è la nimesulide non deve essere assunto contestualmente a diversi diuretici, in quanto aumenterebbero la tossicità renale della nimisulide. L’Aulin non deve essere assunta contestualmente all’assunzione di farmaci anticoagulanti, considerato il rischio di sanguinamento già associato all’uso di nimesulide. Possono esserci interazioni anche con farmaci in grado di alterare la motilità gastrica che possono dar vita a variazioni, anche importanti, dell’assorbimento della nimesulide. Infine, meglio non associare l’utilizzo di Aulin contestualmente all’utilizzo di farmaci analgesici oppioidi, che comporterebbero l’aumento dell’effetto analgesico.