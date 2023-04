Conto corrente: cosa fare se decidi di chiuderlo, anche cointestato

Nonostante il conto corrente sia uno strumento molto utile per la vita di tutti i giorni esistono diversi motivi che potrebbero portare il proprietario ad optare per la sua chiusura.

I servizi offerti insieme all’apertura del conto corrente vengono utilizzati quasi costantemente, tuttavia c’è chi opta per cambiare il proprio istituto di credito o chi ha bisogno di chiudere un conto cointestato, ecco le istruzioni in cui viene spiegato come poter richiedere la chiusura del conto o il suo trasferimento.

Prima di conoscere le modalità con cui è possibile chiudere un conto corrente è bene capire chi possa procedere con la domanda. In Italia le uniche persone autorizzate a decidere del conto sono gli intestatari ed i rappresentanti legali che si trovano nella posizione di poter decidere per chi non ha le capacità adatte alla presa di decisione.

Per presentare domanda si possono seguire 3 modalità distinte:

tramite una richiesta scritta consegnata direttamente con la banca in cui si ha il conto o presso quella scelta per il trasferimento

tramite l’invio di una richiesta per posta, non necessariamente raccomandata

tramite consegna della richiesta presso la banca in cui si possiede già un altro conto

Quando si decide di chiudere il proprio conto è importante ricordare che le carte collegate al conto, le chiavi o tessere magnetiche delle cassette di sicurezza e gli assegni non utilizzati dovranno necessariamente essere riconsegnati alla filiale.

Come chiudere un conto in banca

Una volta consegnata la richiesta di chiusura del proprio conto corrente bisognerà aspettare 3 o 12 giorni lavorativi, questa differenza è dovuta alla presenza o meno di servizi legati al conto, come ad esempio mutui, stipendi accreditati, pensioni, telepass, ricariche telefoniche o abbonamenti di beni e servizi.

Tra le informazioni da fornire alla banca infatti risultano essere importanti le istruzioni di chiusura o trasferimento dei servizi collegati, fornendo eventualmente anche i recapiti così da poter essere reperibili per comunicazioni o avvisi. Nel caso in cui si scelga il trasferimento in un’altra banca non bisognerà preoccuparsi di nulla, saranno gli istituti infatti ad occuparsi del saldo e dei servizi accessori.

La chiusura di un conto cointestato è invece leggermente diversa, e dipende soprattutto dalla necessità di avere le firme congiunte o disgiunte. Se il conto è cointestato a firme disgiunte potrà essere chiuso anche solamente da uno degli intestatari, qualora invece il conto sia intestato a firme congiunte saranno necessarie le firme di tutti i cointestatari.