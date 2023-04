Caffè per moka, attenti a quello che comprate! Queste sono le migliori marche secondo Altroconsumo

Gli italiani sono pazzi per il caffè, ma sono in pochi a conoscere quali siano effettivamente le migliori marche sul mercato. A svelarcelo un nuovo test di Altroconsumo!

Il caffè preparato con la moka è un piacere a cui davvero non si riesce a fare a meno. Ma conosciamo davvero quali sono le marche che offrono il miglior rapporto qualità – prezzo? Tra gli scaffali dei supermercati c’è un’incredibile gamma di scelta e, spesso, è difficile scegliere con accuratezza il prodotto giusto. Può capitare di restare affascinati dal packaging oppure da essere attratti dalla scritta “Offerta”, ma non sempre siamo in grado di scegliere davvero il migliore caffè per moka. Come spesso accade, a correre in soccorso dei consumatori, l’associazione Altroconsumo che ha condotto un nuovo test, dal quale è venuta fuori la classifica delle migliori marche di caffè macinato per la moka, tra quelle più diffuse in commercio.

L’analisi ha visto coinvolti 15 prodotti presi a campione, di diverso formato e tipologia (arabica o miscele). Le confezioni sono state analizzate in laboratorio, al fine di valutarne umidità, eventuale presenza di ceneri, corposità. Sulla base di questi parametri, Altroconsumo fa sapere che “I caffè macinati del test superano piuttosto bene le prove di laboratorio: si tratta di prodotti che ricevono giudizi ottimi o buoni, che testimoniano la qualità elevata del caffè venduto”. L’associazione per i consumatori ha evidenziato con soddisfazione la totale assenza di ocratossina A (microtossina cancerogena). In merito, invece, alla presenza di acrilammide, un’altra sostanza considerata pericolosa, Altroconsumo afferma “I valori di acrilammide rilevati nei prodotti sono sempre di gran lunga inferiori al valore di riferimento fissato dal regolamento europeo in materia: molto bene”.

Oltre ai test in laboratorio, i 15 prodotti sono stati sottoposti al giudizio dei consumatori che fanno parte del progetto AcMakers di Altroconsumo, oltre che da una giuria di esperti che ne hanno fatto un’attenta analisi sensoriale. Di seguito la classifica che ne è venuta fuori!

Migliori caffè per moka: la classifica di Altroconsumo

Sulla base dei diversi parametri di cui abbiamo parlato in precedenza, i 4 migliori caffè, ovvero, quelli che hanno ottenuto una valutazione ottima, sono: Illy Classico, con 77 punti a pari merito con Carrefour classico miscela tradizionale, che costa poco meno di due euro. Al secondo posto si piazza Lavazza qualità rossa con 75 punti, seguita con lo stesso punteggio da Conad Caffè macinato qualità classica.

Tra quelli considerati di qualità buona vi sono:

• Vergnano Granaroma Miscela classica (74 punti)

• Pellini Top Caffè Arabica 100% (74 punti)

• Lavazza crema e gusto (74 punti)

• Kimbo Espresso Napoletano (73 punti)

• Bellarom (Lidl) crema (72 punti)

• Borbone Caffè macinato Miscela nobile (72 punti)

• Segafredo Crema ricca (71 punti)

• L’Albero del Caffè miscela di caffè pregiati bio (71 punti)

Chiudono la carrellata dei migliori caffè per moka:

• Esselunga Classico (70 punti)

• Don Jerez (eurospin) caffè qualità oro (69 punti)

• Splendid classico (67 punti)