Vuoi aprire un nuovo conto corrente? Scopri il miglior conto del 2023 con questa classifica

Scegliere il conto corrente migliore è tutt’altro che facile infatti esistono decine e decine di proposte tutte molto diverse tra loro perciò trovare la combinazione perfetta per sé può richiedere diverso tempo.

Chi non ha il tempo di vagliare tutte le condizioni offerte da ogni istituto di credito può comunque scegliere il migliore affidandosi alle classifiche, questa in particolare elenca i 5 migliori conti correnti per famiglie, giovani e pensionati.

Avere un conto corrente bancario permette alle persone di usare uno strumento comodo per la conduzione della vita quotidiana, con il conto infatti si possono svolgere le più comuni operazioni come il pagamento delle bollette ed anche l’accreditamento dello stipendio.

L’utilizzo del conto però varia a seconda delle necessità che variano nel tempo, i giovani ad esempio possono godere degli sconti basati sull’età, le famiglie invece spesso cercano conti che possano permettere una rapida gestione di accreditamenti di stipendi, la domiciliazione delle bollette ed i bonifici gratuiti, gli anziani invece sono alla ricerca di un conto sicuro e dal facile utilizzo.

Il primo conto corrente da considerare è il Conto Corrente Fineco che per i primi 12 mesi dall’apertura è completamente gratuito (purché si apra entro il 30 Giugno 2023), successivamente il canone è pari a 3,95 euro ma solo nell’eventualità in cui non venga domiciliato alcuno stipendio. Il conto inoltre è gratuito per i clienti fino a 30 anni. Con Conto Corrente Fineco inoltre si possono effettuare prelievi gratuiti fino a 99 euro, anche senza carta.

Quale conto corrente aprire nel 2023

Al secondo classificato si può trovare Conto corrente Arancio con il Modulo Zero Vincoli, completamente digitale e gratuito. Anche qui il canone mensile (di 2 euro) è azzerabile tramite l’accreditamento dello stipendio o della pensione, inoltre le operazioni digitali come ad esempio i bonifici sono totalmente gratuiti, fino a 50mila euro.

Il conto standard Revolut è la terza opzione a disposizione, anch’esso a zero spese che permette addirittura di creare delle carte virtuali usa e getta con quali poter effettuare acquisti online in tutta tranquillità. Con Revolut si possono ritirare gratuitamente fino a 200 euro al mese, si può godere dell’opzione cashback oltre che i 50 euro omaggio per ogni amico invitato che apre un conto Revolut.

Gli ultimi due conti correnti sono il Conto WeBank ed il SelfyConto di Mediolanum, il primo richiede un canone annuo di 24 euro con i quali si potrà operare gratis in maniera illimitata, il secondo invece prevede un costo di 3,75 euro al mese, azzerato solo per il primo anno o fino al compimento dei 30 anni.