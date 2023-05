Bitcoin, ora puoi acquistarli in tabaccheria: ecco come fare

La criptovaluta è sempre più presente nella vita degli italiani, tanto che ora si possono acquistare Bitcoin anche dal tabaccaio.

Ma come si fa ad acquistare Bitcoin in tabaccheria? Ci sono delle modalità particolari da conoscere e non tutti gli esercizi commerciali sono abilitati a farlo. Facciamo chiarezza.

Bitcoin, come acquistarli dal tabaccaio

Bisogna adeguarsi al cambiamento per essere sempre pronti e all’altezza della situazione senza farsi prendere di sorpresa. Questo vale anche per la moneta e, in questo caso specifico, per la criptovaluta.

Stiamo parlando del Bitcoin che oggi si può acquistare anche in tabaccheria ma solo nel formato Binance Gift Card. Per comprarli si può utilizzare sia la carta che i contanti senza alcun problema. Questa possibilità è nata dall’accordo tra Binance e MrPay che hanno permesso di ampliare la diffusione della criptovaluta.

Per ora ci sono 5 mila punti vendita distribuiti sul territorio, tra questi ci sono i chioschi convenzionati con MrPay e i tabaccai. L’obiettivo è raggiungere i 15 mila punti vendita entro la fine del 2023.

Binance Gift Card, come funziona la carta per la criptovaluta

Se vuoi trasformare contanti da euro a Bitcoin si può utilizzare la Binance Gift Card. Chi è già utente Binance può riscuotere la criptovaluta sulla piattaforma, chi non lo è dovrà accedere al sito e creare un account.

Ma è difficile acquistare la prepagata MrPay? Assolutamente no. Nei tabaccai autorizzati puoi trovare alcuni distributori automatici, un po’ come le macchinette delle bibite o delle sigarette. Basta selezionare l’importo desiderato in euro e pagare con carta di credito o contanti.

In pochi istanti la macchinetta restituisce uno scontrino su cui si legge un codice a 16 cifre da utilizzare sul sito oppure anche sull’App per smartphone. Inserendolo nell’apposita sezione puoi riscattare le criptovalute che vedrai nel tuo wallet.

Perché creare la Binance Gift Card con MrPay

La spiegazione viene da Lorenzo Capone, Head of Marketing and Business Development di Binance Italy. “Grazie alla partnership con MrPay possiamo fare un passo avanti e avvicinare le criptovalute all’esperienza fisica degli utenti”.

Il product Manager di MrPay, Massimo Palmieri, afferma che “le cripto sono un passo in più verso il futuro, e siamo felici di aviare questa partnership con Binance”. Una scelta fatta per rendere più semplice l’ingresso degli utenti nel mondo della criptovaluta.